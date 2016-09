Domingo, 11 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

La película documental 'The Second Act of Elliott Murphy' se estrenará simultáneamente en cine y plataformas (Filmin, Filmotech) el 28 de octubre. Además, estará disponible en DVD en diciembre.

'The Second Act of Elliott Murphy' es un largometraje sobre el rockero norteamericano Elliott Murphy. Nacido en Nueva York en 1949 y residente en París desde 1989, Murphy ha publicado más de una treintena de álbumes y da cerca de cien conciertos al año. Irónicamente, su música de raíz americana siempre ha conectado mejor con las audiencias europeas, que le han convertido en un artista de culto.

La película deja testimonio de una de las giras españolas de Murphy junto al virtuoso guitarrista francés Olivier Durand. La cámara les sigue en su día a día de viajes, hoteles, camerinos, pruebas de sonido y contacto con sus fans, al mismo tiempo que las entrevistas nos muestran el lado más personal del músico. También podremos ver fragmentos de un concierto filmado con varias cámaras el pasado mes de enero en Bilbao.

La cinta cuenta con entrevistas exclusivas de Bruce Springsteen y Billy Joel, con quienes el cineasta charló en Estados Unidos para profundizar en la figura de Elliott Murphy.

"Nunca entendí por qué Elliott no logró un gran éxito inmediatamente", dice Billy Joel en un nuevo clip del largometraje The Second Act of Elliott Murphy. "A mí me pareció que era bueno tan pronto como lo vi", recalca.

Bruce Springsteen está de acuerdo: "No creo que haya escrito nunca una mala canción. Nunca me he cruzado con un tema de Elliott Murphy que me hiciera pensar: "Esto no funciona". Y ha hecho mucha música. Y mucha música actual que, para mí, es tan buena como la de sus inicios. Todavía está en su mejor forma".

'The Second Act of Elliott Murphy' está dirigida por Jorge Arenillas, quien escribió guiones para Enrique Urbizu o Daniel Calparsoro, fue realizador de sketches en el programa Muchachada Nui durante sus cuatro temporadas en antena, y dirigió el largometraje 'Otro verano'.