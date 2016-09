Alejandro Sanz se fusiona con las piedras del Teatro Romano en un "abrazo histórico" con el público de Mérida

Domingo, 11 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

"Un abrazo histórico. Gracias Mérida", es el mensaje que el propio cantante ha lanzado a través de una red social, acompañada por una fotografía de un repleto teatro romano, poco después de finalizar su concierto, uno de los que más expectación levantó desde el primer momento en el que se conoció el cartel del Stone and Music Festival.

Un certamen, que cumple su primera edición, y a cuya organización Alejandro Sanz dedicó unas palabras junto al público, a quien quiso reconocer su entusiasmo: "Gracias a todos los que hacéis posible este festival, porque sin vosotros esto no sería posible", dijo en plena actuación, que se prolongó durante más de dos horas.

Unos espectadores que cantaron, se emocionaron y ovacionaron al artista andaluz que consiguió un nuevo éxito haciendo un repaso por algunos de sus éxitos de su último trabajo, como 'El silencio de los cuervos', 'Un zombie a la intemperie' o 'Capitán Tapón', o algunas de sus más míticas canciones, como 'Looking for Paradise', 'No es lo mismo', 'Quisiera ser', 'La música no se toca' o 'Desde cuando', que sus más fieles seguidores cantaron al unísono cada una de sus letras, según informa el festival en una nota de prensa.

Y el momento culmen llegó cuando Alejandro Sanz interpretó clásicos de sus primeros discos como 'Viviendo deprisa', 'Pisando fuerte', 'Amiga mía' o 'Corazón partío'.

El Stone and Music Festival cierra este domingo su segundo fin de semana con la actuación Miguel Poveda, a las 22,00 horas en el Teatro Romano. Ya la próxima semana, el festival recibirá a Manuel Carrasco (16 de septiembre) en el Teatro Romano y a Ricky Martín (18 de septiembre) en el Albergue El Prado.