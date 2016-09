El Albacete no termina de despegar y firma otro empate sin goles

Lunes, 12 septiembre 2016

Fútbol: Segunda B (Grupo II)

El Albacete Balompié no pasó este domingo del empate en el Stadium Gal de Irún frente a un rocoso Real Unión que utilizó sus armas como equipo y se valió de un lamentable estado del césped para arañar un punto, máxime cuando los de Santana jugaron la última media hora del partido con un jugador menos por la expulsión de Aimar. No estuvo muy afortunado el colegiado, que además expulsó al albaceteño Fran Carnicer cuando ya había sido sustituido por protestar. No estará, como tampoco el preparador físico blanco, que también fue expulsado, en la próxima jornada ante el Barakaldo.

En cuanto al partido, fue insulso y muy disputado. Poco fútbol, aunque las dos ocasiones más claras en el primer tiempo fueron para los locales. Galán y Eizmendi las tuvieron, aunque como a otro tiro de Alonso supo responder bien Tomeu. En la segunda mitad, no cambio el panorama y los dos equipos siguieron luchando. Los irundarras se quedaban con diez y el Alba apretó, pero no fue capaz de batir a Tena. Tercer empate consecutivo, seis puntos en el global y el Albacete de Aira que no termina de arrancar.