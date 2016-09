Domingo, 11 septiembre 2016

Ontur - Albacete

Albacete

EL PSOE DE ALBACETE APOYA A PEDRO SÁNCHEZ Y APUESTA POR UN GOBIERNO DE CAMBIO Y PROGRESISTA

El secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Manuel González Ramos, ha recordado que “el Partido Socialista en la provincia de Albacete apoya claramente a Pedro Sánchez en su NO a Rajoy” “Un NO –ha continuado González Ramos- a las políticas contra las personas, contra los estudiantes, contra los parados de larga duración, contra los derechos de los trabajadores, un NO que mantenemos por coherencia con nuestra propia ideología y por no defraudar a aquellas personas que han depositado su confianza en el PSOE y en Pedro Sánchez”.

Manuel González ha realizado estas declaraciones durante su visita al acto organizado por Juventudes Socialistas de Ontur en reconocimiento a los antiguos militantes que hicieron posible la Casa del Pueblo en Ontur antes de la Guerra Civil y su puesta en funcionamiento de nuevo en 1990. Durante el acto de reconocimiento, el secretario general en la provincia, Manuel González Ramos, ha estado acompañado por la secretaria general de Juventudes Socialistas en Ontur, Eva Mª Marín, del secretario general del PSOE en Ontur, Jesús López, y de la secretaria de Organización de Juventudes Socialistas en Albacete, Esperanza Martínez Oñate.

El PSOE de Albacete y su militancia en la provincia muestra así su compromiso con el secretario general, Pedro Sánchez, y su postura ante la investidura fallida de Mariano Rajoy quien, mientras pedía su confianza a la Cámara, nombraba a José Manuel Soria para el Banco Mundial tras haber dimitido por los “papeles de Panamá”. El NO a Mariano Rajoy es un NO a la corrupción, a un partido que se niega a dialogar, un NO a la reválida educativa y a una Ley de Educación impuesta y sin consenso, un NO a la privatización del acceso a la sanidad, un NO a una forma de hacer política únicamente para los amigos y contra quien peor lo está pasando. La negativa a este gobierno es a la vez un SÍ a otra forma de actuar, teniendo como prioridad a las personas, la garantía de los derechos y los servicios públicos, una política de consenso, teniendo en cuenta la diversidad de España y las diferentes sensibilidades.

Casa del Pueblo de Ontur

El acto organizado por Juventudes Socialistas de Ontur tenía como finalidad el reconocimiento a aquellos militantes y simpatizantes que pusieron en marcha la Casa del Pueblo en Ontur antes de la Guerra Civil española y que fue un referente en la localidad y la provincia, siendo una de las más antiguas. La Casa del Pueblo de Ontur fue un centro de cultura, educación y atención sanitaria durante los años de la Segunda República. Tras la Guerra Civil, la casa fue destruida y su refundación data de 1990. Durante el homenaje, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Ontur ha tenido unas palabras para el recuerdo de los primeros fundadores de la Casa del Pueblo antes de la Guerra Civil y también el agradecimiento de los más jóvenes a todas las personas, militantes, simpatizantes y vecinos que ayudaron a reconstruir la Casa del Pueblo en Ontur como referente para los socialistas.

Durante el acto se han entregado 10 medallas a los familiares de los fundadores de la primera Casa del Pueblo y más de 20 diplomas de agradecimiento a aquellas personas y sus familiares que con su esfuerzo y contribuciones hicieron posible contar con la actual Casa del Pueblo de Ontur.