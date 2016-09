Talla política, dimensión personal

Lunes, 12 septiembre 2016

BLOGS | Fermín Gassol Peco

“Si quieres saber cómo es Perico dale un carguico”, solía decir un dirigente empresarial refiriéndose a conocer la verdadera dimensión y valía de una persona en la que se podría confiar dándole un cargo de importancia. Empezaba por otorgarle puestos de poca responsabilidad y realizaba un seguimiento de su desempeño, analizaba si la persona elegida podía con el cargo o al contrario el puesto encomendado superaba a la persona. Un síntoma que no fallaba, decía, era estudiar el posible cambio que experimentaba en su comportamiento; si se mantenía como siempre, buena señal, si se mostraba altanero y cambiante, ya había llegado a donde iba. Persona y cargo, talla y responsabilidad, buen baremo para saber la talla personal, para conocer como somos cada uno.

Hace años, cuando comenzaba la democracia en nuestro país, alguien lo hacía también en este, digamos, desconcertante mundo de la política. Cierto día, estando quien escribe tomando café con un amigo, la entonces aspirante a la que iba a ser su profesión de política durante muchos años no tuvo el menor reparo en acercarse y saludarme de una manera tan desproporcionadamente efusiva que me hizo pensar por un momento cuándo demonios le había salvado yo la vida. Nos conocíamos de vista pero utilizó ese pequeño trampolín para saltar a una aparente amistad inexistente. Luego consiguió salir elegida…y desde aquel momento ni me miraba cuando nos cruzábamos por la calle. Acertado el refrán castellano, “con las glorias se olvidan las memorias”.

Cuando alguien presenta una estatura personal pequeña, cualquier cargo al que acceda, cualquier responsabilidad que ejerza, supondrá para él una intoxicación mental inmediata. Si al contrario la persona encierra categoría humana, los cargos que pueda ostentar por importantes que sean resultarán digeridos con naturalidad porque siempre estará por encima de esa responsabilidad que ocupa. La vanidad y la humildad, la incapacidad y la solvencia, dos maneras de demostrar la hondura personal.

Siempre he valorado el comportamiento uniforme de las personas a través del tiempo; las que habiendo llegado lejos, triunfando en política, en los negocios o en cualquier faceta de la vida, mantienen con naturalidad el mismo estilo en su trato. Ahora vienen a mi memoria amigos y compañeros que habiéndolo logrado, siguen siendo los mismos que cuando nos subíamos de chavales a los tejados. Transformar el comportamiento por mor de ser más rico, más poderoso o influyente, delata una pobreza mental llena de “simplejos” que así llamo yo a los complejos de los incapaces, mediocres, trepas y trincones.

Y es que la verdadera talla de cada cual no la suele marcar uno mismo que siempre la vemos demasiado aumentada, la calibran aquellos que están enfrente y sin espejos. Hoy pertenecemos a dios gracias a una sociedad en la que todos estamos jugando sobre el mismo tapete de la vida ocupando unas casillas personales que tienen todas también las mismas dimensiones. Al fin y al cabo todos nosotros, somos piezas en este enorme ajedrez que son nuestras vidas en las que cada uno desempeña una importante función, cualquiera que sea su puesto.

Y es que, como reza un viejo proverbio italiano: “Después de la partida, el rey y el peón vuelven siempre a la misma caja”. Nosotros, también.