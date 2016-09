Anpe dice que el curso comienza con "medidas insuficientes para cubrir las necesidades de los centros"

Lunes, 12 septiembre 2016

Educación

REGIÓN | eldiadigital.es

En un comunicado, Anpe ha lamentado que "hoy no se ha bajado el número de alumnos por aula en todos los niveles educativos, salvo en Educación Infantil, 1º de Educación Primaria y Primer Ciclo de la ESO; no se han recuperado todos los apoyos de Educación Infantil que se eliminaron en 2012, y no se ha reducido el número de horas lectivas del profesorado para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron".

Tampoco se han puesto en marcha, a su juicio, programas de refuerzo, no se ha hecho una revisión profunda de la atención a la diversidad que necesita la Comunidad Autónoma y se mantiene el modelo "fracasado" de plurilingüismo. Asimismo, el sindicato ha criticado que se mantenga el empleo "precario" del colectivo de interinos y que se haya adjudicado, por ejemplo en Secundaria, 687 vacantes a tiempo parcial.

Anpe espera que la Consejería "cumpla con sus compromisos, suscritos ante notario por los partidos que sustentan al Gobierno regional", revierta los "terribles recortes" en la enseñanza pública, compense al profesorado por el "sobreesfuerzo realizado acabando con la discriminación con respecto a otras comunidades autónomas y sea capaz de alcanzar cuanto antes un Acuerdo de Legislatura para Castilla-La Mancha".