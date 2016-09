Daniel Palomo se jubiló en “El Buen Pastor”, después de ejercer como párroco durante 27 años

Lunes, 12 septiembre 2016

Toledo | eldiadigital.es



Daniel Palomo estudió en el seminario de Talavera de la Reina y Toledo y tuvo su primer destino en Villacañas como coadjutor (lo que hoy se llama vicario parroquial), pasando después a Fuenlabrada de los Montes y Mocejón, aquí durante dos décadas, desarrollando una intensa actividad, pues fue nombrado consiliario diocesano de la Juventud Agrícola Rural Católica. Así, hasta desembocar en la capital regional. En 1.991 fue nombrado consiliario de Manos Unidas y también ha sido consiliario del Movimiento Familiar Cristiano. Es uno de los sacerdotes de la época que han dejado una profunda huella debido a su incesante actividad.

Él mismo nos dice que “he pasado por diferentes etapas en mi vida pastoral en tiempos y circunstancias distintas. En mis comienzos, en Villacañas, atendiendo a gentes sencillas, algo abandonados de la práctica religiosa, pero con hambre de Dios y de acción pastoral. En Mocejón, comarca de la Sagra, viajando mucho, atendiendo a numerosos grupos, desarrollando un marcado carácter comunitario, además de la parroquia, atención a los enfermos, catequesis, etc.”

“En 1.986- prosiguió- fui nombrado secretario general de la Comisión Preparatoria del Sínodo Diocesano y aterrizo en “El Buen Pastor”, en el barrio de Palomarejos de Toledo. Aquí, me costó adaptarme, me encontré con muchos movimientos, había que coordinar mucho. Era una parroquia distinta a la actual. Mucha gente se marchó del barrio a vivir a la periferia, mayores también y actualmente es una zona de gente muy mayor, con mucha inmigración, con ciertas bolsas de pobreza. Hemos pasado de tener 50 a 80 defunciones al año y con pocos nacimientos, unos 25. Yo también he envejecido con la parroquia y es una realidad. Un reconocimiento especial para Mariano Merchán, que me ha ayudad mucho con la pastoral de emigrantes, lo mismo que el grupo de Caritas que con la manera de conocer la palabra de Dios, “letio divina”, nos ha hecho mucho bien a todos. Ha habido mucho trabajo con los ancianos, conferencias, grupos apostólicos y celebraciones litúrgicas”.



La misa de despedida sirvió de acción de gracias a Dios por los 54 años de vida pastoral y para pedir perdón a sus compañeros por sus pecados y defectos. Ahora, Daniel Palomo afrontará el próximo tramo de su vida en la Casa Sacerdotal, junto a varios compañeros en un ambiente agradable con menos responsabilidades. De momento continúa siendo consiliario diocesano de Manos Unidas.