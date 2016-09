La IX Carrera Popular “Villa de Torrijos” promete nuevas emociones

Martes, 13 septiembre 2016

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES | El Día 08:30 |

El próximo 25 de septiembre tendrá lugar la IX Carrera Popular “Villa de Torrijos”, organizada por la Asociación Atlética Torrijos con el patrocinio del Ayuntamiento de Torrijos y las empresas Almudena Seguros y Rodríguez Bahamontes. El evento, que ya es todo un referente entre los amantes del atletismo popular, se caracteriza por su cuidada organización, en la que se vigilan al máximo todos los detalles, y también por su carácter abierto a todos los públicos, logrando fomentar el deporte entre personas de diferentes edades y condiciones.

En la presentación de la ya novena edición de esta carrera, el alcalde de Torrijos, Anastasio Arevalillo, ha agradecido a la Asociación Atlética y le ha dado la enhorabuena por la organización de este evento y como anécdota que pone en valor la relevancia de esta actividad, ha contado que, durante sus vacaciones en la playa, en el transcurso de un breve espacio de tiempo y en el mismo lugar “en dos ocasiones me encontré por el paseo marítimo a gente corriendo, les saludé y me dijeron: estoy entrenando para Torrijos. Y además, hubo otro que no me vio y le mandé un mensaje a un familiar suyo para decirle: he visto a tu padre y me contestó: está entrenando para Torrijos. Y hace muy poco, en Alcabón, le dieron a un señor un premio y me dijo: por cierto, señor alcalde, estoy entrenando para Torrijos”.

Por otro lado, Aarón de la Cuadra, responsable de la dirección técnica de la carrera, que corre a cargo de Evedeport, ha puesto en valor que la torrijeña “es de las pruebas con mejor trato, mejor organización y mejor bolsa de corredor a menor precio. El precio de 6 euros por una inscripción en una prueba de este tipo eso ya no existe”, ha resaltado. Además, ha destacado que el circuito de Torrijos es uno de los más rápidos de la provincia y esto atrae a atletas conocidos. Entre otros, puede citarse a los hermanos Javi y David Martínez, que está previsto corran en la localidad el próximo 25 de septiembre.

Raúl Rodríguez Bahamontes, representante de la empresa Rodríguez Bahamontes, ha excusado al de Almudena Seguros por no haber podido asistir a la rueda de prensa para presentar la Carrera Popular “Villa de Torrijos” y ha valorado que esta, “año a año va siendo más importante, más gente nos va conociendo”. Al mismo tiempo, ha propuesto preparar algo especial de cara al próximo año y dar un salto cualitativo más, con motivo del décimo aniversario. Los recorridos, con salida y meta en la Plaza de España, discurrirán por el casco urbano de Torrijos. La prueba absoluta se iniciará a las 11 h, existiendo en la misma dos opciones: completar 10 ó 5 km.

En el primer caso, las categorías establecidas son: Sénior (de 18 a 39 años), Veteranos A (de 40 a 49 años) y Veteranos B (de 50 en adelante), mientras que en el recorrido de 5000 m, las categorías son: Juvenil (de 16 a 17 años), Sénior (de 18 a 39 años), Veteranos (de 40 en adelante) y Handbike (atletismo en silla de ruedas para ciudadanos de 18 años en adelante). Por otro lado, a las 10 h comenzarán a correr los deportistas encuadrados en la categoría de Cadetes (de 14 a 15 años), después lo harán los Infantiles (de 12 a 13 años) y a continuación, los Alevines (de 10 a 11 años). Más tarde, a las 12,30 h el turno será para los Benjamines (de 8 a 9 años), Renacuajos (de 6 a 7 años) y Chupetines (de 0 a 5 años). Por último, a las 13 h tendrá lugar la carrera para personas con capacidades diferentes en sus distintas modalidades. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 19 de septiembre a través del formulario de la web: www.evedeport.es o bien en la tienda de Isabel Martínez, de la Casa Benavente, en la Calle Manuel Benayas.