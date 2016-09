Jesús N. Jurado o los coctails del nuevo periodismo

Martes, 13 septiembre 2016

LA BELLEZA CONVULSA

BLOGS | Emilio Arnao

Conocí a Jesús Nieto Jurado, malagueño como Picasso y combleza de las letras españolas, hace ya unos años en el Café Gijón. Me lo presentó mi amigo Raúl del Pozo. Tras la salida de Raúl, Jesús y yo nos fuimos de cañas y de valleinclanismo o de ungirnos con pintalabios nuestra amistad recién nacida. Sólo lo he visto una vez más, el diciembre pasado, con motivo de la presentación de mi ensayo sobre Raúl del Pozo.

Ahora nos llamamos todos los días tres o cuatro veces. Yo lo despierto de la siesta y el me maljode los telediarios. Pero hacemos uso del móvil para poner a cada uno en su sitio, que hoy se escribe muy mal en Celtiberia, que los articulistas sólo dan el dato y la información y dejan las metáforas para el vaso vacío que se quedó en Chicote antes de cerrarlo.

Hablamos Nieto y yo de mujeres, de política, de periodismo, del color de las vocales. Y es ese expresionismo de las cinco vocales españolas el que hace uso Jesús N. J. cada vez que se pone a escribir un artículo. Ahora Nieto está colaborando con “El Español”, con “El Cultural” de “El Mundo”, con “El Norte de Castilla” o con “El Sur”, más alguno más que se calla porque torea la prosa de la columna como uno de los ocho Machaquitos -que luego el nombre acabó en el anisete que se tomaban Tierno Galván y Paco Umbral allá por los tabernones de la plaza Mayor-. Los dos, Nieto y yo, venimos de Umbral y en estos momentos de la gloria plena de Raúl del Pozo, quien cada día escribe como un cedé en que se escuchara la voz de Mariano José de Larra. Porque ahora Madrid es Raúl del Pozo. Como dentro de unos años Madrid tendrá sólo un cronista draculín, anal, arrítmico y capistrano que será Jesús Nieto Jurado. Y este artículo no es una columna para vociferar los logros de los amigos, sino que es la santísima verdad afeitándose los pelos de la Virgen de la Paloma, qué cojones, cuando uno o unos escriben bien hay que decirlo, porque la mediocridad a la que asistimos en estos momentos en relación con el artículo periodístico da ganas de morirse de hambre únicamente comiendo uñas de vaca. Que no, que la gente hoy por hoy no escribe bien en los periódicos. Yo, que estoy empezando, me presentaré a las próximas olimpíadas por si gano medalla en gimnasia artística, que tengo yo un toque de masculinidad atlética que al breve se me convierte en adjetivo, en metáfora, o en la música de The Kinks, que es la música con la que escribo mientras bebo vasos enteros de Coca-cola. Jesús es la Coca-cola Zero de la vanguardia periodística y joven de todo este Madrid como recorrido en una noche por Max Estrella a la vera de don Latino de Hixpalis, quien al final de la obra se queda con el número de la lotería.

Jesús tiene talento, barroquismo -quizá excesivo-, carburante y una ramera en los documentos de su ordenador. No lo pierdan de vista y visiten la casa museo en el Torreón de Velázquez, que es donde vivía Ramón, y ahora vive Jesús beneficiándose a las muñecas hinchables que le dejó en su día Gómez de la Serna, Ramón.