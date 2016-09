IU y Ecologistas en Acción denunciarán al Ayuntamiento si no retiran en un mes las escombreras ilegales

Martes, 13 septiembre 2016

Cuenca

Cuenca | ELDIAdigital.es

Ambas formaciones han presentado esta mañana un escrito en registro del Ayuntamiento, dirigido al Pleno, advirtiendo de que si en un mes no ha procedido a la limpieza procederán a denunciar la situación ante el SEPRONA.

La competencia de la limpieza corresponde al consistorio de la capital, que debe poner todos los medios para retirar los residuos. No se trata sólo de escombros e inertes, sino también de residuos peligrosos tales como neumáticos, uralita y amianto, aceites, medicamentos, herbicidas, etc. De manera que se pone en riesgo la salud de las personas y genera un problema de salubridad e higiene. Para Ecologistas en Acción e IU esta situación no puede continuar.

Desde estas formaciones recuerdan que parte de la solución pasa por la apertura del vertedero de inertes existente junto a la estación del AVE, propiedad de la Diputación y que permanece inexplicablemente cerrado pese a haberse licitado su explotación.