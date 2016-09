CSIF pide a Page que sea "valiente" y apueste de "verdad" por los empleados y los servicios públicos

Martes, 13 septiembre 2016

Próximos presupuestos

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tanto el vicepresidente de CSIF, Ramón Caballero, como el presidente, Julio Retamosa, quienes han lamentado que el actual Ejecutivo aún mantenga "desde hace cinco años" la llamada 'tasa Cospedal-Page, que ha provocado a este sector de trabajadores una pérdida retributiva del 20 por ciento desde 2013, la jornada laboral de 37,5 horas o que sean los únicos trabajadores públicos que no hayan cobrado aún el 25 por ciento restante de la extra del 2012. "Mucho nos tememos que este pago se va a ir al 2017", han alertado.

"Nos tememos que estos recortes van a permanecer, aunque maquillados, fruto de la falta de voluntad política de PSOE y de Podemos y del acuerdo, insuficiente, pobre y fraccionado, que suscribió la Junta con sus sindicatos afines, --CCOO, UGT, ANPE y SATSE-- y que es necesario revisar", ha dicho Caballero.

A esto se añade, han lamentado el vicepresidente de CSIF, una de las "peores" normativas en caso de incapacidad laboral por enfermedad, que se hayan perdido y no recuperado 19.500 empleos públicos en los últimos cinco años o que el incremento del gasto en personal de la Administración regional se haya elevado tan solo un 0,79 por ciento en el último año.

De igual modo, le ha pedido al presidente regional un mayor esfuerzo en la contratación tanto de personal sanitario y educativo, pues en caso contrario será difícil reducir las listas de espera o cumplir con la promesa de reducir las ratios de alumnos por aula, así como ampliar a 140 millones de euros la subvención nominativa de la UCLM, alertando de que la falta de financiación y los recortes pueden ser "desastrosos" para la universidad.

Y es que Caballero ha concluido reclamando la convocatoria de la Mesa de la Función Pública y precisando que los 70.000 empleados públicos que hay en la región son "clave" para la economía de la autonomía, pues suponen más del 19 por ciento el PIB, y necesitan por tanto que García-Page les brinde "todo el apoyo que no han recibido este año".

POLÍTICA DE AUTOBOMBO

De su lado, el presidente autonómico de CSIF, que ha lamentado que tanto los anteriores como el Gobierno actual sólo han hecho políticas de autobombo pero "nada de lo que a largo plazo necesita la región", le ha pedido al titular del Ejecutivo regional que sea "valiente" y apueste por empleados públicos y los servicios básicos esenciales y "cambie de Castilla-La Mancha de cabo a rabo".

Para ello, le piden que "adelgace" las empresas publicas, a las que el pasado ejercicio destinó 289 millones, pues, a su entender, se accede a ellas de manera "opaca y por enchufismo".

Las peticiones del presidente de CSIF no solo son para el sector público, pues también ha reclamado al Gobierno regional que apueste por empleo de calidad y con derechos, que castigue la economía sumergida y los fraudes a la Seguridad Social, que apoye a los autónomos y, sobre todo, que revise las políticas de seguridad y siniestralidad laboral y lleve a cabo una mayor vigilancia, dado que Castilla-La Mancha, sólo por detrás de Baleares, es la región con mayor número de accidentes laborales.

NUEVOS CABEZAS DE LISTA EN TERCERAS ELECCIONES

Ya en clave nacional, el responsable regional de CISF ha lamentado que la administración general del Estado esté paralizada y esto afecte, por ejemplo, al pacto de interlocución entre administración y sindicatos.

De igual modo, ha alertado de que la posible prorroga de los presupuestos, a falta de Gobierno, afectará a las plantillas y a la calidad de los servicios públicos, a la oferta de empleo público o a las ayudas que reciben los ayuntamientos para gestionar los servicios sociales.

"Pedimos a los políticos y a los partidos que no nos tomen más el pelo, que no se miren su ombligo y piensen en el interés general", ha dicho Retamosa, que ha reclamado que, en caso de que se celebren terceras elecciones, los partidos renueven candidatos y no repitan los mismos cabezas de lista porque "han demostrado su fracaso".