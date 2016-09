Comienza el curso escolar en Guadalajara marcado nuevamente por los recortes

Martes, 13 septiembre 2016

Según ANPE

Guadalajara | ELDIAdigital.es

El presente curso escolar se ha iniciado nuevamente con el mantenimiento de los recortes educativos por parte de la Consejería de Educación, un inicio marcado por medidas insuficientes para cubrir todas las necesidades de los centros educativos y para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.



ANPE denuncia también que la Consejería mantiene la mayoría de los recortes de su antecesor, puesto que no ha revertido las medidas que tanto afectan a docentes y alumnos. A día de hoy no se ha bajado el número de alumnos por aula en todos los niveles educativos, salvo en Educación Infantil, 1º de Educación Primaria y Primer Ciclo de la ESO; no se han recuperado todos los apoyos de Educación Infantil que se eliminaron en 2012; no se ha reducido el número de horas lectivas para recuperar los puestos de trabajo que se perdieron, no se han puesto en marcha programas de refuerzo; se mantiene el modelo fracasado de plurilingüismo; no se ha hecho una revisión profunda de la atención a la diversidad que necesita nuestra comunidad; y un sinfín más de recortes que se mantienen para el recién iniciado curso 2016-2017.



En opinión de ANPE, la Consejería de Educación mantiene el empleo precario del colectivo de interinos, ya que Castilla –La Mancha se convertirá en la única comunidad que despide a sus interinos en el periodo vacacional y además ha adjudicado, por ejemplo en Secundaria, 687 vacantes a tiempo parcial, lo que supone el 42 % del total. Es decir, la Consejería de Educación sigue apostando por un empleo de baja calidad que perjudica a los docentes.



En Guadalajara se han incorporado entorno a 1050 profesores (unos 210 docentes contratados a tiempo parcial ) después de las sucesivas adjudicaciones que ha habido hasta la fecha entre primaria y enseñanzas medias , que se unen a los docentes que ya tienen en la provincia su destino de forma definitiva.



ANPE espera que la Consejería de Educación cumpla con los compromisos, suscritos ante notario por los partidos que sustentan al Gobierno regional, revierta los recortes en la Enseñanza Pública y sea capaz de alcanzar cuanto antes un Acuerdo de Legislatura que mejore las condiciones de docentes, alumnos y centros educativos.