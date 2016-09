¿Cocinaremos la tortilla de patatas sin huevo? ¿Cómo cambiará la comida del futuro?

Domingo, 18 septiembre 2016

Avances gastronómicos

Los avances científicos y tecnológicos han sido el gran motor de la evolución en las últimas décadas. Traen consigo nuevos hábitos, modifican nuestro ritmo de vida y también nuestras costumbres.



En los últimos cinco años el software se ha instaurado por completo en nuestras vidas… y en nuestros platos. Hoy en día, es totalmente natural reservar mesa en un restaurante, fotografiar y compartir nuestras experiencias gastronómicas o llevar el control de nuestra dieta a través del teléfono móvil. Nuestra manera de relacionarnos con la comida ha cambiado por completo.



Sin embargo, la revolución tecnológica no termina ahí. Muy pronto superará apps y dispositivos para llegar directamente a los alimentos que ingerimos, según vaticina Reimagine Food, el primer centro de innovación de la alimentación del futuro.

6 tendencias emergentes que marcarán nuestra dieta en 2020



Reimagine Food, como observatorio privilegiado del enorme avance tecnológico del sector y socio de innovación disruptiva para la industria alimentaria, recoge en un informe las principales tendencias que se irán consolidando en los próximos años y que están transformando nuestra alimentación.



1. Superalimentos ricos en proteínas y nutrientes que nos asegurarán el consumo diario que necesitamos. Con algunos de ellos -como las bayas de Goji, la chía, el kale o la quinoa-, ya estamos familiarizados, pero todavía existen muchos por descubrir, como es el caso del vegetal asiático Kahi-Nam, que reúne las propiedades del brócoli, las espinacas y la col (proteína, fibra, hierro, magnesio, vitaminas, antioxidantes). La empresa GreenOnyx ha creado un pequeño electrodoméstico para cultivarlo en casa.



2. Alternativas a la carne: Tendremos a nuestra disposición nuevos alimentos que sustituyen ingredientes animales por vegetales casi sin variar sabor y textura. Desde Modern Meadow (creadores de la primera hamburguesa in-vitro), Impossible Foods (carnes y quesos sin utilizar animales), Hampton Creek, (huevo con proteína vegetal) a Beyond Meat (sustitutos de pollo y ternera con proteínas de origen vegetal). Y si Mercadona ha creado su propia línea de “carne vegetal”, es que el meatless power pega fuerte.



3. Insectos. Las fuentes alternativas de proteínas se están consolidando, y los insectos van a jugar un papel crucial en ese panorama. Y si no, que se lo pregunten a la FAO, que predica las virtudes de la entomofagia -así se llama el hábito de comer insectos- y ya ha identificado 1.900 especies de insectos aptas para el consumo humano, o a las numerosas empresas dedicadas a la comercialización de barras a base de harina de grillo que han surgido en los últimos años, como Exo, Jungle Bar, Chapul o Crobar -por citar algunos nombres-. Si los bichitos no te van, siempre puedes animarte con los guisantes -son el vegetal con mayor valor proteico, con el que ya se fabrican snacks, pasta e incluso batidos.



4. Sustitutos de los alimentos. Los nuevos ritmos de vida marcan nuestras preferencias a la hora de comer. Y lo cierto es que cada vez optamos más por comida preparada, pero también queremos una alternativa sana, rápida, y que no nos complique mucho la vida. De esta problemática nació Soylent, el alimento de moda en Silicon Valley: un batido que aporta todos los nutrientes y las calorías necesarios para un día. Algunos lo consideran la comida del futuro, otros el anti-food. Y no son una rara avis. MealSquares, y otras startups con productos similares han conseguido rápidamente jugosas inversiones que les auguran un futuro prometedor.



5. Alimentos que curan o previenen: Bebidas antioxidantes, refrescos probióticos (con bacterias beneficiosas para la digestión y el sistema inmunológico), snacks aptos para diabéticos, pharma foods… Los alimentos que contribuyen a prevenir o curar patologías diversas son categorías emergentes, alineadas con las nuevas preocupaciones del consumidor.



6. Alimentos inteligentes: Nanotecnología en nuestro estómago. Alimentos que nos permitirán observar su trazabilidad y comportamiento en tiempo real dentro de nuestro organismo. En esta categoría también incorporaríamos el poder que nos ofrecerá la tecnología para personalizar los alimentos según nuestras necesidades o enfermedades.





Para algunos, estos cambios están llamados a salvar al planeta y la salud de la humanidad, otros los consideran auténticos destructores de nuestra cultura gastronómica. Aunque puedes estar tranquilo: quizás la preparará con huevos que no son huevos, a lo mejor las patatas crecerán en un huerto vertical o estarán hechas de algas, es posible que contengan algún que otro grillo, pero lo que es seguro es que la tortilla de tu madre seguirá siendo la mejor del mundo.