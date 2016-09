Catalá dice que la retirada de la acusación de Bárcenas "no significa el archivo de la causa", que "sigue viva"

Martes, 13 septiembre 2016

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha afirmado este martes que el hecho de que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas haya retirado la acusación contra la formación en el proceso por el que se investiga el supuesto borrado del contenido de sus ordenadores "no significa el archivo de la causa". Una causa que, ha abundado, "sigue viva" como consecuencia de la acción que han llevado a cabo "otras partes".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca, Catalá ha subrayado que en dicho procedimiento los actores "son varios, no solamente el señor Bárcenas" y, en ese sentido, a su juicio, su desestimiento "no es relevante" en términos procesales y "no altera la marcha del mismo".