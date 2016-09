Un partido de veteranos de la Comunidad de Madrid y el CD Guadalajara estrena el campo de Valdeluz

Jueves, 15 septiembre 2016

Será este sábado 17 de septiembre a partir de las 11:30 horas, con la presencia de Michel, Iván Amaya o Edu, del Rayo Vallecano, y de los ex morados Javi Meléndez, Pablo Lozano, Rafa Cobos o Marín

Los ex rayistas Michel, Iván Amaya o Edu, o Ariza y Martínez Blanco, que militaron en el Real Madrid Castilla. Son varios de los jugadores que integrarán la Selección de Veteranos de la Comunidad de Madrid que este sábado 17 de septiembre se enfrenta a la Asociación de Veteranos del CD Guadalajara. El encuentro servirá de carta de presentación para las instalaciones del campo de fútbol del Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’. En el caso de Juanma Martínez Blanco, Ángel Casares ‘Gele’ y el propio Juan Luis Ariza, que vistieron la camiseta morada y colgaron las botas en el fútbol madrileño, jugarán medio tiempo con cada equipo. También será una ocasión estupenda para comprobar el nivel de los veteranos del conjunto alcarreño, que esta temporada se estrenan en el grupo de Madrid de la Liga F11 Nacional que organiza un diario deportivo de tirada nacional.

Junto con el anillo de 400 metros de cuerda de las pistas de atletismo, el campo de fútbol de césped artificial forma parte de la 2ª fase del complejo deportivo de Valdeluz y estaba incluido en el proyecto original. El terreno de juego tienes unas dimensiones de 100x60 metros, está homologado para la disputa de encuentros de competición regional y cuenta un sistema de riego por aspersión mediante cañones situados en los córneres. José Villarino recuerda que con esta actuación el Gobierno municipal cumple el compromiso adquirido con los vecinos de “incrementar y consolidar las dotaciones de titularidad municipal”. El concejal de Deportes confirma el “empeño” del Ayuntamiento de Yebes de convertir este polideportivo en un “servicio inmejorable y accesible” para los vecinos y una instalación “emblemática” para la práctica deportiva, sobre todo, en lo que al deporte base se refiere.

Otros jugadores destacados de la Selección madrileña de veteranos son Luis Pérez Hurtado, que militó en el Castilla y en el Real Burgos de 1ª División, el ex rayista Edu, Carrasco que defendió los colores del Leganés y Getafe, Pedro Aguado que militó en el Rayo Vallecano, Real Oviedo y Granada, y el meta Iván que jugó en el filial atlético. El encuentro se iniciará a las 11:30 horas y en los prolegómenos se procederá al acto de puesta a disposición de la instalación a los vecinos. Por lo que respecta al plantel de veteranos del CD Guadalajara, muchos de ellos escribieron páginas brillantes en la reciente historia del club morado. Es el caso de Javi Meléndez, Miguel Pérez, Antonio Groba, Pablo Lozano, David Ruiz, Marín, Rafa Cobos, Carlos Gil, Fran Ureta, Edu, Nacho Hombrados o David Herraiz.

Con la apertura al público de esta instalación, el Ayuntamiento de Yebes ha anunciado la puesta en marcha de la escuela municipal de fútbol 7 y 11 en esta temporada 2016-2017. Además, ha establecido los precios para el alquiler del terreno de juego, que será de 24 euros por hora sin luz eléctrica y 30 €/h con las torres de iluminación para el fútbol 7 y de 45 €/h y 55 euros por hora de juego en el caso del fútbol 11, respectivamente. “Queremos que el deporte del balón sea una de las actividades simbólicas y representativas de esta instalación, tanto en lo que se refiere a la faceta formativa como en la práctica deportiva”, apunta José Villarino.

El CD Guadalajara cumple 70 años de historia esta temporada y en octubre de 2014 las ‘viejas glorias’ del equipo alcarreño disputaron su primer partido. Nacía así la Asociación de Veteranos del club morado, que desde entonces ha disputado numerosos partidos benéficos y sociales frente a rivales como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Alcorcón, Getafe, Rayo Vallecano, Ávila o RSD Alcalá. Pese a la edad, conservan intacto el amor por el fútbol y exhiben fútbol de mucho nivel en sus botas. En estos momentos, más de medio centenar de socios se han incorporado a este entrañable proyecto.