El FS Talavera cayó en los penaltis en su presentación ante el filial del Movistar Inter

Miércoles, 14 septiembre 2016

Polideportivo: Fútbol Sala

DEPORTES | El Día 17:00 |



La pretemporada para el Soliss Fútbol Sala Talavera ya es historia tras la disputa en la noche de este martes 13 de septiembre de su último partido de preparación, un duelo que le iba a medir al conjunto talaverano frente al filial del Movistar Inter con motivo de la cuarta edición del Trofeo ‘Virgen del Prado’, cita que como todos los años supone la presentación oficial del equipo ante su afición.



Un 2-2, con victoria en la tanda de penaltis para el conjunto visitante, sería el resultado que el marcador reflejaría en el Polideportivo ‘Primero de Mayo’ de Talavera de la Reina en un encuentro donde la intensidad de otras citas, como por ejemplo la de la final de Copa Cervantes del pasado día, brillaría por su ausencia. Y es que claro está que en apenas unos días arranca la competición de verdad y además lo hace con una cita exigente para los cerámicos, quien se verán las caras en casa frente a Bargas. Quizá por este hecho y por contar también con varios jugadores que no están al cien por cien físicamente se optó por no tomar los riesgos innecesarios.

Evidentemente al rival no hay que restarle su mérito en este encuentro. El filial interista, con los míticos Alberto Riquer y Javier Orol a la cabeza, demostró que tienen mimbres, no en vano varios de sus jugadores ya saben lo que es disputar partidos con el primer equipo y en superior categoría. Los de Alcalá de Henares llevaron en muchos momentos las riendas del encuentro, solo que a la hora de definir no estarían del todo acertados ante Jesús Resino, especialmente en el primer acto.

Es más en primer tiempo en el que los interistas fueron mejores incluso gozarían de dos minutos de juego en superioridad por la expulsión de Panucci que no supieron aprovechar. Por los locales el peligro lo pondrían tanto Josete como Anass, con sendas acciones de desborde por los costados, sin embargo Gonzalo iba a solventar todas ellas con enorme eficiencia. De esta manera nos íbamos con el 0-0 al descanso. En la reanudación el Soliss FS Talavera espabiló e incluso se encontró con un tanto cuando llevábamos jugados cuatro minutos. En acción de estrategia Chispa servía para Justo Cáceres y este en el segundo palo anotaba el 1-0 superando en su remate a Denis Rincón, quien había sustituido tras el descanso a su compañero.

A renglón seguido, tras pérdida visitante tras el saque de centro, pudo llegar el segundo para los de Talavera de la Reina, quienes realizaban una magnífica acción a la contra que Anass mandaba arriba tras llegar muy forzado al remate al segundo palo. Ahí se volvió a dormir el partido con casi cinco minutos sin prácticamente nada reseñable. Tras este paréntesis tomaría las riendas el filial de Movistar Inter, que tuvo dos intentonas fallidas, una de ellas un remate de Denis que repelió la madera, y que a la tercera acertó. En el 32’ se confiaba Jesús Resino en una salida ante Iván, creyendo que el balón se había ido fuera de banda, y el jugador remataba a puerta vacía consiguiendo el 1-1.

La igualada reactivó al Soliss FS Talavera, que vio cómo Jesús Jiménez se topaba con la madera y en el rechace a Justo Cáceres le taponaban su disparo. Luego fue Fonsi el que buscó el segundo palo sin rematador y a la tercera intentona Chispa y Justo Cáceres intercambiaban los papeles del primer gol para conseguir el segundo, eso sí con la férrea oposición del meta. Por desgracia poco les duraba a los talaverano la alegría, ya que en una acción un tanto desafortunada Crivi se plantaba en el área local a trompicones y Jesús Jiménez, en su afán por despejar la bola, la introducía en su propia meta. El empate volvía al marcador y todavía restaban cinco minutos.

En este tiempo los locales merecieron una mejor suerte, con hasta dos remates que escupían los postes de Justo Cáceres y de Jesús Jiménez. Cierto es que ya con el juego de cinco y Chispa ocupando ese rol, el filial interista tuvo la victoria en los pies de su meta, quien estrellaba su segundo remate de la noche en el poste.

El partido llegaba a la conclusión con el 2-2 y había que dilucidar quien se llevaba a casa el primer y segundo trofeo, algo que se hizo en la tanda de penaltis. Ahí Inter estuvo más certero anotando sus dos lanzamientos (Crivi e Iván) y los cerámicos fallando los dos suyos (Morales y Chispa), por lo que la victoria se iba para la Comunidad de Madrid.