La Fundación Amelia Moreno inaugura su XIII Encuentro de Artistas este sábado en Quintanar de la Orden

Miércoles, 14 septiembre 2016

Provincia

Toledo | eldiadigital.es

En los cinco años desde el fallecimiento de la fundadora de la Fundación, la artista manchega Amelia Moreno, el Patronato ha intentado mantener el espíritu que ella otorgó a los Encuentros, ha informado la organización en nota de prensa.

Creó un espacio cosmopolita, con artistas de distintas nacionalidades y condiciones, trabajando en distintos medios y con distintos lenguajes formales --un trozo de Nueva York en media de La Mancha, como dice la poeta Noni Benegas, vicepresidente del Patronato--.

A la vez concibió ese espacio desde su condición de artista conectándose con otros artistas, en una conversación de tú a tú, un encuentro entre amigos y compañeros.

Con este modelo como guía se ha organizado el Encuentro de éste año, contando con las siguientes artistas y sus obras: Los cinco grandes lienzos con temas de mujeres realizados por Menchu Lamas; la instalación 'Sonidos Cortados y Cosidos' sobre las 24 tinajas, de Tomás García Asensio; esculturas montadas sobre el suelo y la pared de los coreanos Eak Seon Kim y Shim Soo Koo; y los 24 'Retratos de El Fayum' del artista manchego Paco Leal.

A ellos se unen la serie de 18 fotografías titulada 'Castillos de Castilla' de Mireia Sentís; los 'Asemblajes' de materiales encontrados de Silvia Martí; 'Location one and two' y otros videos de la artista neoyorquino Eva Davidova, en la Sala de Proyecciones; 'Box Games', una obra interactiva de Mary Dreyer instalada en el jardín de la Fundación, una selección de las pinturas de Amelia Moreno y 'Petit II', cuadro de 1989 de Salvador Victoria, donado a la Fundación por su viuda, Marie-Claire Decay Cartier.