Junta y Gobierno colaborarán para garantizar seguridad en los polígonos industriales de Chiloeches

Miércoles, 14 septiembre 2016

incendio

Guadalajara | El Dia



Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, que ha indicado que esta misma mañana han enviado una carta formal por fax y han mantenido una conversación telefónica con la Delegación del Gobierno para solicitar su colaboración activa en los polígonos industriales de Albolleque y La Vega, que ha sido contestada afirmativamente.

A juicio de Hernando, lo que está ocurriendo en esa zona "no es una cuestión de probabilidad" pues "no es tan normal que ocurran tantos incendios en una misma zona en plantas de reciclado", por lo que se ha visto oportuno solicitar esa colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que realicen una labor de refuerzo "judicial y policial".

El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego no ha querido trasladar "ninguna hipótesis" desde el Gobierno sobre lo que está ocurriendo en esa zona, ya que eso es competencia de la Policía y la Guardia Civil, y ha manifestado que el Ejecutivo no cuenta con "ninguna información adicional". No obstante, ha adelantado que la Junta va a personarse en la causa de los incendios ocurridos en esa zona a través de sus servicios jurídicos.

Sobre el incendio, originado esta madrugada en un planta de tratamiento de pan de molde y otros derivados como gusanitos, ubicada en el polígono industrial La Vega de Chiloeches, Hernando ha comentado que alrededor de las 10.30 horas ya estaba "controlado" y que en su extinción trabajaban unos 20 bomberos.

Sí ha incidido en que no había residuos peligrosos ni tampoco "afección al medio ambiente". Además, ha asegurado que a día de hoy "no hay ningún proceso sancionador abierto en esa planta".