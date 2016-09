El incendio en la planta de tratamiento de pasta de pan podría quedar extinguido este miércoles

Miércoles, 14 septiembre 2016

Chiloeches (Guadalajara)

SUCESOS | El Dia

El incendio generado esta madrugada en una planta de tratamiento de pasta de pan del Polígono de la Vega del Henares en Chiloeches (Guadalajara) no ha generado ningún vertido tóxico ni riesgo para el medio ambiente sino que el grueso de lo que ha ardido son palés de madera y el propio cerramiento de la edificación. Además, la previsión es que este miércoles mismo pueda quedar extinguido.



Así nos lo ha confirmado en las inmediaciones del lugar del suceso el jefe de Consorcio Provincial de Bomberos de Guadalajara, César Izquierdo, quien ha confirmado que el fuego quedó controlado sobre las 10.30 horas aunque reconocía que se tardará algo más en su extinción por el "problema de inestabilidad estructural" de la instalación.

Según ha señalado, parte de la estructura "se ha colapsado" y ahora es "parcialmente insegura", de ahí que no se pueda trabajar con la celeridad que se quisiera en las labores de extinción dentro de la misma y se estén limitando a hacerlo "en zona segura", ha precisado, tras incidir en que ahora están en las labores de "remate".

Pero, en todo caso, ha garantizado que "no va a propagarse a ninguna edificación circundante" aunque les lleve más horas de lo previsto su extinción, insistiendo en que no existe "ningún riesgo ni para el resto de instalaciones ni por supuesto medioambiental", precisaba acompañado entre otros del presidente de la Diputación, José Manuel Latre.

UNA NAVE MUY GRANDE

Izquierdo ha explicado también que se trata de una nave muy grande que tiene una parte de oficinas, otra de almacenamiento de palés y otra que se dedicaba al almacenaje de pasta de pan, pero ha indicado que apenas había sino que "estaba prácticamente vacía" de este alimento y que lo que ha ardido ha sido algún plástico.

De momento se desconocen las causas del fuego, iniciado en torno a las 6.00 horas, sin embargo ha dicho que cuando llegaron al lugar el incendio ya estaba generalizado, y al parecer, se propagó "rapidísimamente" a toda la planta, donde lo único que había era una gran cantidad de palés y un número muy importante de recipientes de plásticos.

Durante las labores de control y extinción de este incendio se han acometido más comprobaciones de lo normal dado el precedente de KuK, la otra nave de Chiloeches que ardía hace varias semanas, con el fin de ver que realmente no había ningún problema de vertido medioambiental.

Además, en comunicación con el Ayuntamiento se ha comprobado que la Depuradora funcionaba correctamente y que las barreras de la UME que todavía permanecían en el río tras el otro incendio estaban bien colocadas con el objetivo de evitar algún tipo de vertido no controlado y que no se pudiese supervisar su llegara al río, "pero no ha sido así", ha precisado también el jefe de Bomberos.

LLAMAS DE HASTA 20 O 30 METROS

La gran carga de fuego inicial, que se llegó a ver en Alcalá, generando también llamas de hasta 20 o 30 metros de altura, no fue tanto por el almacenamiento sino por los palés tipo sándwich de la propia estructura.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Guadalajara ha señalado que en este momento se están llevando a cabo labores "de refresco" y que su extinción "es cuestión de horas".

A las labores de extinción de han movilizado los bomberos del Consorcio Provincial tanto de Azuqueca como de Guadalajara y Sigüenza, el retén preventivo que ya había en Chiloeches por el otro incendio, Protección Civil y Guardia Civil, y en cuanto a maquinaria, se ha contado con varias cisternas de 36.000 y 14.000 metros cúbicos de capacidad.