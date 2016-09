El presidente de Cepyme advierte de que la petición de crédito de las pymes ha caído un 40%

Miércoles, 14 septiembre 2016

En declaraciones a los medios albaceteños, en la sede de FEDA, donde ha acudido con motivo del Comité Ejecutivo de Cecam en Albacete, coincidiendo con la Feria, Garamendi ha reclamado que es necesario "un Gobierno ya".

El año va a acabar bien, con un crecimiento del 3,3 por ciento y se volverá a repetir la senda de crecimiento, con esos 500.000 empleos este año. A ese respecto, ha insistido en que el 90 por ciento de los empleos en este país los generan la pequeña y mediana empresa.

Ha alabado la "buena interlocución" entre agentes sociales y Ejecutivo regional en Castilla-La Mancha y "es triste ver la situación que se vive en España" donde, en estos momentos, "el nivel de crédito y préstamos a las pymes ha bajado en un 40-45 por ciento este año".

Una situación que "no es porque las entidades financieras no quieran darlo", sino porque las pymes no lo están pidiendo, algo que ha atribuido en buena medida a "la inestabilidad política" y a la incertidumbre.

Y, ha avisado Garamendi, "si no hay inversión, no hay empleo", apuntando también a las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento del PIB para el próximo año, que "será del orden del 2,3 por ciento, que es un punto menos" y "el consumo está empezando a bajar".

Por eso, ha hecho un llamamiento a "los partidos políticos" para que tengan "responsabilidad" y se sienten a hablar y a acordar un Gobierno.