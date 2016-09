Barreda no ve "traba a la libertad de expresión" en el PSOE y lamenta la "distracción" frente a los "líos" del PP

Miércoles, 14 septiembre 2016

El diputado del PSOE y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha defendido este miércoles que no cree que en su partido exista "ninguna traba a la libertad de expresión" y ha lamentado que el movimiento en apoyo al jefe del Ejecutivo extremo, Guillermo Fernández Díaz, por parte de críticos con Ferraz, sirve de "distracción" de "los líos" del PP.

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, Barreda ha insistido en que no quiere entrar en este asunto para no "alimentar" la polémica, pero sí ha recalcado que no considera que exista ese déficit en el PSOE. "Yo siempre he sido libre a la hora de expresarme y no creo que haya ninguna traba a la libertad de expresión en el PSOE, todo lo contrario", ha dicho.

Es más, el ahora presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara Baja ha recalcado que "si por algo se caracteriza el PSOE es por la libertad interna, por el ambiente que hay" que permite que "todos y cada uno" que quiera "decir algo" pueda hacerlo "con tranquilidad y con comodidad".

Así ha respondido cuando se le ha preguntado por la cadena de apoyo que ha recibido Vara después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, escribiera un tuit pidiendo "respeto a la expresión libre" de ideas y trasladando su "cariño" al presidente de los extremeños.

NO ENTRAR EN EL JUEGO

Tras ella, se han sumado a este cierre de filas dirigentes socialitas como el que fuera rival del secretario general, Pedro Sánchez, en las primarias, Eduardo Madina; la exministra Carme Chacón y el exlíder del partido Alfredo Pérez Rubalcaba.

En sus mensajes, trasladaban su respaldo a Vara, que el pasado lunes, después de reconocer que llevaba dos meses sin hablar con Sánchez, lamentó que en el PSOE parece que quien dice lo que piensa "no es leal". "Cada vez que alguien habla, se le corre a gorrazos", afirmó, unas palabras que ayer cuestionó Ferraz, en boca de la portavoz adjunta del Grupo en el Congreso, Isabel Rodríguez.

Barreda no ha querido responder si, de acuerdo a sus palabras, considera innecesario este movimiento en las redes, porque, ha recalcado, no quiere "incurrir" en "alimentar una polémica" que le "parece una operación de distracción en relación a lo que está pasando en el PP y en el Gobierno", que "es muy grave".

"¿O es que es equiparable a lo de Rita Barberá? ¡En absoluto! Y yo no quiero hacer ese juego, no quiero poner en el platillo de la balanza una cosa que es anecdótica junto a una cuestión que me parece trascendental", ha remachado.