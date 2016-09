El próximo lunes estaba prevista una inspección municipal en la planta incendiada

Miércoles, 14 septiembre 2016

chioleches (guadalajara)

Según ha explicado en las inmediaciones del lugar donde ha tenido lugar este incendio, el tercero en poco tiempo, las naves estaban arrendadas al grupo Layna y al grupo Valoriza, destinadas a oficinas y como almacén, respectivamente.

García entiende que la empresa estaba "dentro de la legalidad", ha aclarado que los técnicos realizaban las inspecciones oportunas y de hecho, ha dicho que este mismo lunes el técnico municipal iba a pasar inspección en esta planta de reciclado.

"La situación nos está desbordando", ha dicho, tras reconocer que ni este ni los anteriores incendios están viniendo bien al pueblo, que ahora celebra sus fiestas.

En este sentido, ha querido tranquilizar tanto a la población como a los empresarios que se quieran implantar en los polígonos de esta localidad pegada al Corredor de Henares con el mensaje de que desde el Ayuntamiento se actúa "conforme a ley", ha precisado.

"Hacemos todas las inspecciones a las empresas y tratamos de que todo se lleve a cabo con una claridad absoluta", ha puntualizado, no queriendo ahondar en si este suceso pudiera o no tener relación con los anteriores ya que no lo conocía y que por lo tanto habrá que esperar a ver que dicen Guardia Civil y Policía Judicial sobre las supuestas causas.