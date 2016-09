Aprobada la convocatoria de subvenciones deportivas que asciende a 300.000 euros

Jueves, 15 septiembre 2016

Talavera de la Reina

| ELDIAdigital.es

La portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez, informó de la aprobación de la convocatoria de subvenciones en régimen de competencia competitiva para la realización de actividades deportivas del año 2016, cuyo presupuesto es de 300.000 euros.

Rodríguez explicó que en este caso, las subvenciones se regirán por lo establecido en la convocatoria, y lo que no estuviera previsto en la misma, se aplicará el Reglamento de Subvenciones y las bases tipo reguladoras del otorgamiento de subvenciones en procedimiento de concurrencia competitiva del Ayuntamiento, así como la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto de 21 de julio y por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y demás normativa vigente general de aplicación.

Así, las subvenciones se otorgarán “de acuerdo a criterios objetivos”, y tras la publicación de esta convocatoria en el BOP, los clubes y deportistas podrán solicitarla.

Además, en rueda de prensa para dar a conocer los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, destacó también la aprobación de la instrucción para tramitar contratos menores, con el fin de “regular y contener el gasto del Ayuntamiento aún más”.

Recordó que “con otros equipos de Gobierno” había facturas que no tenían reconocida retención de crédito previa ni gasto, “y ahora pretendemos que todos los gastos que se vayan a realizar en el Ayuntamiento lleven un protocolo para que no haya problemas ni facturas sin reconocer”.

De ahí que para cualquier gasto habrá que solicitar la retención de crédito correspondiente, y para gastos mayores de 3.000 euros, además de la solicitud de la retención de crédito se necesitará un decreto que debe autorizar el concejal correspondiente y el jefe de servicio de cada sección.

María Rodríguez, respondió también a las acusaciones vertidas desde el PSOE sobre el portal de transparencia municipal y manifestó su asombro por la preocupación que muestran ahora los socialistas, “que cuando gobernaban estaban acostumbrados a hacer por adjudicaciones directas el 80 por ciento de los contratos, incluso muchos de ellos superando el mínimo que marcaba la ley”.

Defendió que con el equipo de Gobierno actual, por ejemplo, en las adjudicaciones subsidiarias que se están haciendo para realizar obras y derribos de importe de alrededor de 900 euros, se están pidiendo ofertas a varias empresas para tener el mejor precio. “Esto no se ha hecho nunca en el Ayuntamiento porque la propia ley dice que lo puedes hacer por adjudicación directa”.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento se pide ofertas a cuatro o cinco empresas inscritas en el registro de transparencia “para ajustar al máximo los precios, hacer el proceso más participativo y para no hacer lo que hacía el PSOE”.

PLAZA DE TOROS

La portavoz, valoró también el anuncio que ha hecho hoy la empresa gestora de la plaza de toros de que no habrá festejos taurinos en San Mateo porque no los consideran viables, “y lo hacemos desde el más absoluto respeto y asumimos que es una decisión de una empresa privada”, en unas instalaciones que son privadas también.

“Sentimos pena porque en la feria de septiembre no haya festejos taurinos, sobre todo por el apoyo que este equipo de Gobierno ha dado a la Fiesta Nacional”. Recordó que el Grupo Municipal Popular votó en contra de la moción que presentó el Grupo Municipal Ganemos para que Talavera fuera una ciudad libre de corridas de toros, “y votamos también en contra de la moción presentada por el PSOE para que se eliminasen las subvenciones a la plaza de toros”, además de que dentro de la oferta educativa municipal se han mantenido diferentes actividades para promocionar la cultura entorno al mundo del toro.

“El Ayuntamiento va a colaborar con la empresa que gestiona la plaza de toros siempre y cuando haya festejos taurinos de calidad”, dijo Rodríguez, que reconoció que la oferta que la empresa ha presentado para San Mateo no es atractiva para la feria, “ya que no planteaba una corrida de toros, sino una novillada y por esta razón no hemos podido llegar a un acuerdo con respecto a la cuantía que pedía el empresario”.

No obstante, insistió en que el equipo de Gobierno seguirá apoyando la Fiesta Nacional como lo ha venido haciendo hasta ahora, y también continuará seguirá colaborando con la empresa gestora de la plaza, “pero gestionamos dinero público y hay que hacerlo con cabeza”.

RESTO DE JUNTA DE GOBIERNO

Por otra parte, Rodríguez informó de la aprobación del expediente de contratación y apertura del procedimiento adjudicatario para la concesión de instalación de antena para telefonía móvil en Campo de Fútbol Pablo Mela, por diez años al mayor canon.

La portavoz explicó que también se ha aprobado el expediente de contratación y apertura del procedimiento adjudicatario para el servicio de mantenimiento, prevención y tratamiento de la legionelosis en instalaciones municipales; se trata de un procedimiento abierto que sale por 93.388,43 euros más IVA y por cuatro años más dos posibles de prórroga.

También, dio a conocer la adjudicación del servicio de colaboración para la gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las normas de tráfico, que ha recaído en la empresa Servicios de Colaboración Integral, S.L, que resultó la primera clasificada en la mesa de contratación celebrada el pasado 28 de julio.