CSIF presenta 1.500 firmas para que el solape sea reconocido como tiempo de trabajo

Sacramento Rodríguez y Luis Álvarez Dumont consignan las firmas en la delegación provincial de la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. El sindicato lamenta la intención del Ministerio de Hacienda de recurrir la convocatoria de oposiciones de Sanidad en Castilla-La Mancha si no se reduce al 50% y considera que el cálculo de la tasa de reposición es correcta

El sindicato CSIF ha presentado esta mañana 1.500 firmas para que el SESCAM reconozca el solape, intercambio de información clínica entre turnos, como tiempo de trabajo efectivo. Las firmas, recabadas entre los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han sido consignadas por Sacramento Rodríguez Arroyo y Luis Álvarez Dumont, presidenta y vicepresidente del Sector Autonómico de Sanidad de CSIF, respectivamente, en la delegación provincial de la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

Durante el denominado solape, el trabajador permanece en su servicio y por tanto en el centro de trabajo para trasladar la información y/o recibirla por parte de sus compañeros, para conocer la situación en la que se encuentra la unidad donde va a realizar su turno de trabajo, con la vital importancia de trasladarle la evolución y cuidados que necesitan los pacientes. Este tiempo conlleva unos 20/30 minutos, pero son labor clave que garantiza la continuidad asistencial y redunda de manera evidente en la calidad del servicio y las prestaciones sanitarias a los ciudadanos de Castilla-la Mancha.

Otros profesionales que trabajan en los servicios autonómicos de salud de Aragón, Extremadura, País Vasco, Madrid y Andalucía ya tienen reconocido el solape de jornada. Esta reclamación está avalada por diferentes sentencias, la última la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en reciente sentencia señala como requisitos para el reconocimiento de tiempo de trabajo la necesidad de que el profesional esté en el ejercicio de su actividad, esté a disposición del servicio de salud y se encuentre en su centro de trabajo. “Todos los profesionales nos lo piden y entendemos que es necesario, tenemos muchas sentencias ganadas en varias comunidades y pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que reconozca este tiempo de trabajo realizado”, explicaba Sacramento Rodríguez.

Desde CSIF esperamos que en la siguiente mesa de negociación se otorgue este reconocimiento por vía administrativa, aunque contemplamos actuaciones judiciales para intentar conseguir este reconocimiento igual que lo han conseguido otras comunidades autónomas.





INTENCIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE RECURRIR LAS OPOSICIONES

CSIF ha tenido conocimiento a través de las declaraciones del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha sobre la intención del Gobierno central de recurrir la Oferta de Empleo Público de Sanidad de Castilla-La Mancha por considerar incorrecto el cálculo de la tasa de reposición para la cobertura de dichas plazas.

A fecha de hoy no tenemos información directa por parte de la Administración Autonómica de este asunto y por tanto instamos a la Administración Autonómica a que nos convoque de forma urgente para darnos traslado oficial y puntual del tema. De cualquier forma el posicionamiento de CSIF ante esta noticia es de rotundo rechazo ante esta amenaza, y consideramos que es correcto el cálculo de la tasa de reposición realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que cuando el personal estatutario del Sescam se traslada a otro Servicio de Salud por Concurso de Traslados, deja la plaza vacante pues no genera reserva de puesto de trabajo. Por tanto de no incluirla en la OEP se perdería de la Plantilla Orgánica.

Una rebaja en la Plantilla Orgánica del Sescam implica una pérdida de efectivos que repercute negativamente en la ciudadanía y profesionales sanitarios. Por otro lado, hemos de manifestar que dentro de nuestro Servicio de Salud, tenemos el peligro de que se genere una situación asimilable, que en caso de producirse sería responsabilidad del Gobierno Autonómico.

Esto es así puesto que en el Concurso de Traslados del Sescam, mediante el cual, los profesionales sanitarios se trasladan de unos Centros Sanitarios a otros dentro de la comunidad, también se generan plazas vacantes pues no hay mecanismo de resultas y es necesario cubrir dichos huecos para que no disminuyan de modo efectivo las plantillas.