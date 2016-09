Martínez no vio conveniente cesar al viceconsejero de Medio Ambiente en plena campaña de incendios

Jueves, 15 septiembre 2016

Pleno

REGIÓN | eldiadigital.es

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, ha dicho que decidió mantener como viceconsejero de Medio Ambiente a Sergio David González, pese a que le pidió ser cesado en julio, porque consideró que no era conveniente llevar a cabo esa renovación en plena campaña de incendios.

"Puedo equivocarme pero yo antepongo la solución de los problemas a los réditos políticos a corto plazo, como hice manteniendo al director de Montes nombrado por Cospedal hasta que terminó la campaña de incendios", ha defendido el consejero durante el debate celebrado en las Cortes sobre el incendio de la planta de residuos industriales de Chiloeches, solicitado por Podemos.

Francisco Martínez también ha desmentido que desde su departamento se avisara de forma previa de la realización de inspecciones a la empresa Kuk Medio Ambiente de Chiloeches y ha acusado al anterior Ejecutivo 'popular' de "no coger el toro por los cuernos" con esta empresa, pues la pudo haber cerrado en 2013 y no lo hizo en toda la legislatura.

En cuanto a la extinción del incendio, el consejero ha explicado que la retirada de lodos tóxicos, que están llevando a cabo gestores autorizados de Toledo, Guadalajara y Madrid, podría terminar este mes, mientras que la limpieza de los suelos contaminados podría finalizar esta semana.

El responsable regional de Medio Ambiente ha dicho estar "satisfecho" por la excelente colaboración que ha habido entre las diferentes administraciones. "Se ha actuado con inmediatez, eficacia y eficiencia", ha señalado el consejero, que ha agregado que en base a los análisis de agua, aire y suelo realizados por las distintas administraciones se puede concluir que no ha habido peligro para la salud ni para el medio ambiente en ningún momento.

POSIBLE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

De su lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha pedido al consejero que responda a una serie de cuestiones, avisando de que, en caso de que sus respuestas no les convezcan, pedirán una comisión de investigación sobre este asunto para esclarecer "responsabilidades legales y políticas".

Luego de poner en duda la actuación del Ejecutivo en la gestión y la información que ha ofrecido sobre este "nuevo desastre ecológico", Llorente ha pedido al consejero que explique los criterios que le guiaron para nombrar a Sergio González viceconsejero, dada su vinculación con la empresa KuK Medio Ambiente, que actuaba de manera "ilegal" y su "nefasta gestión" en el incendio de Guadalajara de 2005. También le ha preguntado por qué lo mantuvo en el cargo si solicitó ser cesado en el mes de julio.

"Se podrán determinar responsabilidades legales o penales sobre el viceconsejero pero las políticas apuntan a usted", ha asegurado el parlamentario de Guadalajara, que también ha querido saber si a la referida empresa se le avisaba de forma previa de las inspecciones que desde la Consejería se llevaban a cabo en ella, una vez se les retiró la autorización para operar.

Y es que a juicio de Llorente "no basta con cambiar a una persona" sino que es necesario cambiar el modelo de gestión de residuos que ha demostrado que no funciona, tras los incendios acaecidos en Seseña, Alcázar de San Juan o Chiloeches. "La mafia de los residuos actúa con inmunidad y en algunos casos con la connivencia de algunos cargos públicos", ha concluido.

INJUSTO REMOVER LA MIERDA

De su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, que ha puesto en valor la actuación interadministrativa llevada a cabo en la extinción del incendio de la planta de Chiloeches, sobre todo en lo que se refiere a la de la Junta de Comunidades, ha respondido al diputado de Podemos que "lo demás son elucubraciones".

"Es injusto volver a remover la mierda --ha dicho en alusión al incendio de Guadalajara-- a ver si viene el olor y tomar algún tipo de acción contra el viceconsejero de Medio Ambiente. No sé con que intención lo hace usted, si quiere denuncielo", le ha dicho a Llorente.

Tras aludir a las responsabilidades de supervisión que ha de ejecutar el Ayuntamiento de Chiloeches, también ha hablado de la ausencia de un subdelegado del Gobierno en la provincia, que debe vigilar y controlar la seguridad en los polígonos industriales.

"Ahí les queremos ver. No en tantas exposiciones y procesiones", ha afirmado Esteban, que ha pedido "prudencia y no encender --en las Cortes-- el incendio para no reeditar episodios innombrables que nos gustaría borrar de la memoria y que ya han sido juzgados", ha concluido.

LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN DEL PP

De su lado, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, tras aludir de nuevo al incendio de Guadalajara y defender que fue la presidenta 'popular', María Dolores de Cospedal, quien ha reconocido a las víctimas, ha afeado al Gobierno regional que solicitara 12 horas después del inicio del fuego en la planta de Chiloeches la intervención de la UME y que, entre otras cosas, haya omitido información sobre una piscina de residuos tóxicos en dicha planta.

Dicho esto, ha aludido a la relación del viceconsejero de Medio Ambiente con Kuk Medio Ambiente, conocida por medios de comunicación, lamentando que fuese "juez y parte de la empresa a la que tenía que vigilar". "¿Cómo se iba a vigilar asimismo?" se ha preguntado.

Tras cuestionar al presidente regional, Emiliano García-Page, por nombrar a González tras su responsabilidad en el incendio de Guadalajara de 2005, ha acusado al Ejecutivo de "dejar caer" los informes que tenían sobre las malas prácticas de Kuk Medio Ambiente por su relación con el viceconsejero, que, según el Registro Mercantil, sigue en activo en la empresa Biocombutibles del Henares, "socio de la que gestionaba la empresa Layna".

"Hay sospecha de corrupción sobre algunos cargos del Gobierno regional por su vinculación con la empresa que gestionaba los residuos", ha terminado diciendo Guarinos.

INVITA AL PP A QUE VAYA A LOS TRIBUNALES

Por último, en su turno de réplica, el consejero también ha hablado del incendio de Guadalajara, recordado a la bancada del PP que este asunto ya está juzgado y que se exculpó a los cargos públicos, pidiendo por tanto que no generan confrontación con este asunto.

El consejero, que ha calificado de "error" que el viceconsejero no incluyera en su declaración de bienes su presencia en la empresa Biocumbustibles del Henares, de la que aún no se le ha dado de baja en el Registro Mercantil, ha pedido a la presidenta de los parlamentarios 'populares' que explique su acusación de corrupción y que si esta convencida de estos hechos vaya a los tribunales, pero que "no se aproveche de su condición de aforada para realizar esas manifestaciones".

RESOLUCIONES

El debate se ha saldado con la aprobación de las propuestas de resolución presentadas por PSOE y Podemos, cuyos votos han rechazado la presentada por los 'populares'. Si la de la formación morada insta al Gobierno regional a constituir un órgano regional de cooperación técnica de gestión de residuos peligrosos, la del PSOE pide a la Delegación del Gobierno, a la Junta y a la Federación de Municipios y Provincias convocar una mesa de trabajo para evaluar protocolos de actuación referentes a las empresas que tratan y eliminan residuos peligrosos.

El texto de los socialistas también pide a la Delegación del Gobierno intensificar la vigilancia en Chiloeches "para no lamentar más consecuencias".

Mientras, la de los 'populares', además de afear la gestión del Gobierno regional en el incendio de Chiloeches, le pide que no oculte información que "apunta a una trama de corrupción en la región en la gestión de los residuos peligrosos", vinculada al viceconsejero cesado y al incendio de la planta de neumáticos de Seseña.