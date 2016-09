Sin festejos taurinos para las Ferias de San Mateo por no ser "beneficioso" para la empresa

Jueves, 15 septiembre 2016

La empresa Arena Proyectos, que gestiona la plaza de toros de 'La Caprichosa' de Talavera de la Reina (Toledo), ha informado que finalmente "no es viable la celebración de festejos taurinos en septiembre".

En un comunicado de prensa, el gestor de Arena Proyectos y propietario de la plaza de Talavera, Evaristo Olcina, ha manifestado este jueves que tras la temporada de este año, "no es beneficioso ni para la imagen de la plaza ni económicamente bueno dar un festejo sin garantías de éxito de público".

Además, ha rechazado la posibilidad de ceder la plaza ya que "no se trata de que venga nadie, se le ceda y monte cualquier festejo para darlo, se trata de mirar por la salud de la Plaza, y que vaya recuperándose poco a poco".

Así, las negociaciones entre Olcina y el Ayuntamiento no han dado fruto, a pesar del interés del propio alcalde, Jaime Ramos, en encontrar una solución para contar con algún festejo taurino en las ferias de San Mateo.

"LA AYUDA NO ES SUFICIENTE"

En este sentido, aunque Olcina agradece la colaboración del Ayuntamiento, la empresa ha valorado que la "ayuda no es suficiente para soportar una feria de la categoría suficiente que sirva para mantener la línea de recuperación del coso".

A este respecto, dice comprender la situación económica limitada del Ayuntamiento, si bien considera que la ayuda "en ningún caso se acerca a lo que otros gobiernos aportaban hace años", y a lo que añade que "los gastos para celebrar un festejo se han multiplicado en ese mismo tiempo".

Por otra parte, Olcina ha manifestado que la programación debe ser "lógica y con sentido común", por lo que considera que el respeto del aficionado se basa en "ofrecer carteles de interés, con corridas bien presentadas y toreros que se demanden". Algo que, según opina, se ha hecho hasta ahora "pensando en el beneficio del coso y la ciudad".

También insiste en que el respeto al aficionado no es "dejarle o no sin toros en una determinada fecha de una temporada".

POSICIÓN INAMOVIBLE

Por su parte el alcalde, Jaime Ramos, ha indicado, a preguntas de los periodistas, que la posición del Ayuntamiento continúa siendo la misma, y no se va a "mover" respecto a condicionar la subvención municipal a la calidad del festejo taurino.

Ramos ha defendido que la posición del equipo del Gobierno del PP siempre ha sido "mantener" la subvención a los toros con "proyectos concretos", a pesar de que ha habido otros grupos municipales que han propuesto su retirada en el pleno.

Por ello, el primer edil ha mantenido que el proyecto que pretendía ofrecer a los aficiones la empresa Arena Proyectos, "no era lo suficientemente atractivo" para las ferias de la ciudad. "No vamos a utilizar el dinero público si no hay una contrapartida en beneficio de la ciudad", ha concretado.