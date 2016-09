Rozalén lanza un directo grabado en el Palau de la Música Catalana

Jueves, 15 septiembre 2016

El nuevo álbum de Rozalén, Quién me ha visto y quién me ve, sale a la venta el 30 de septiembre, el mismo día que la cantautora albaceteña iniciará una serie de firmas de ejemplares en Madrid, Málaga, Albacete, Murcia y Barcelona.

Quién me ha visto y quién me ve es un CD+DVD grabado en directo en el emocionante concierto que ofreció en junio en Palau de la Música Catalana. El álbum incluye los 12 temas de Quién me ha visto..., el disco original, a los que se añaden las dos canciones inéditas que estrenó la actuación en el Palau.

Se trata de Asuntos pendientes, interpretada con Abel Pintos, y Me arrepiento, junto a El Kanka, las Migas y Fetén Fetén. Además incluirá Y sin embargo te quiero el tema que interpretó junto a su madre, Angelita de Letur.

La web de Rozalén (www.rozalen.org) ofrece ya algunos vídeos del directo del concierto de Barcelona que permiten comprobar la magia y la teatralidad que caracterizó aquella actuación, perfectamente plasmadas en el DVD dirigido por Juan Carlos Somoza.