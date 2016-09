Llega el rebote del Ibex, que recupera los 8.700 puntos

Jueves, 15 septiembre 2016

Victoria Torre, responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank

Las subidas, eso sí, han sido moderadas, pero le permiten al selectivo recuperar los 8.700 puntos (8.720,5 pb, +0,21%). Hoy los principales apoyos para el Ibex han sido Indra y CaixaBank, que suman +2,41% y +2,39% respectivamente.

En Europa la atención se centraba en la reunión del Banco de Inglaterra, que en esta ocasión no ha dado y sorpresas y ha mantenido invariables los tipos de interés y los estímulos económicos. Eso sí, no se descarta nuevas revisiones a la baja de tipos en las próximas reuniones de la institución, especialmente si las cosas en la economía empiezan a torcerse más de lo previsto. Por el momento, los datos macroeconómicos del país sugieren que se sobreestimaron los efectos del Brexit, cuyo impacto por el momento ha sido menos brusco de lo que se descontaba inicialmente.

En EEUU se esperaban muchas referencias, y el balance no ha sido positivo. Es cierto que el índice de la Fed de Filadelfia ha superado ampliamente las previsiones en septiembre (lectura de 12,8 vs 2 anterior y 1 estimado), pero las ventas minoristas y la producción industrial han quedado por debajo de lo esperado. Las ventas minoristas retroceden -0,3% (vs 0% anterior y -0,1% estimado), siendo también peor el dato que excluye la volátil partida de autos.



En cuando a la producción industrial, retrocede en agosto -0,4%, el doble de lo previsto.

Haciendo un repaso por los protagonistas empresariales, nos encontramos a Enagás y Merlin. Enagás cierra la adquisición del 20% de GNL Quintero por 197 Mn$., subiendo así su participación al 40,4% y teniendo aún la opción de incrementarla en otro 20%.

Merlin ha celebrado Junta Extraordinaria, en la que se ha votado sobre la fusión con Metrovacesa, dando una paso más para la creación de los que será la mayor inmobiliaria española y una de las más grandes a nivel europeo. En la junta se ha aprobado, asimismo, la distribución con cargo a reservas disponibles de 0,02 euros brutos por acción.

Fuera de nuestras fronteras, H&M ha anunciado unas ventas por debajo de lo esperado, a causa de las buenas temperaturas del año.

Volkswagen sigue perdiendo cuota de mercado por duodécimo mes consecutivo tras admitir hace un año el trucaje de sus coches. Las ventas de coches de la marca alemana durante el mes de agosto fueron de un 26%, comparado con el 26,8% del año anterior, terreno que ganan otros fabricantes como Daimler, Toyota o Fiat Chrysler.

El precio del crudo se da un respiro y remonta con fuerza por encima de los 46$/barril Brent, mientras el oro se mantiene en el entorno de los 1.320$/onza.

En España ha habido una nueva subasta de deuda, en la que se ha visto un ligero repunte en el coste de la deuda en el tramo a 10 años, en el que el tipo de interés medio sube a 1,125%. En la emisión a 5 años el coste se abarata hasta 0,153% marginal, mientras que a 15 años se sitúa en 1,447%, también ligeramente por debajo de la anterior. El importe adjudicado alcanza los 3.882 Mn€.