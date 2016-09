El PP apoya la petición de Podemos para que se firme un nuevo pacto de interinos

Jueves, 15 septiembre 2016

Pleno

REGIÓN | eldiadigital.es

El Grupo Parlamentario Popular ha dado este jueves su apoyo a la Proposición no de Ley de Podemos que pide la firma de un nuevo pacto de interinos junto a las organizaciones sindicales en el que se establezca un nuevo marco regulador adaptado a la nueva realidad política y socioeconómica de la región y que se restablezca el cobro íntegro del verano a este personal docente.

La iniciativa, que ha sido aprobada con los votos en contra del PSOE, también pide establecer las modificaciones normativas oportunas para que todo el profesorado en régimen de interinidad de los centros públicos no universitarios de la región que obtenga vacante anual o preste sus servicios durante cinco meses y medio o más en el curso escolar reciba las correspondientes retribuciones en los meses de verano.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha tomado la palabra al término del debate para asegurar que su propósito es el de "alcanzar con las organizaciones sindicales un acuerdo que mejore las condiciones de trabajo del profesorado, pero no de manera inmediata" pues "no todo se puede resolver este primer año ni quizá en el segundo".

Felpeto, que ha invitado a los grupos a colaborar con el Ejecutivo en estos asuntos, ha recordado que, como ya ha anunciado, en los próximos meses se revisará el vigente acuerdo de interinos para corregirlo y actualizarlo "a la nueva realidad" y entre las cuestiones a debatir "está que los interinos dejen de estar agraviados".

Ese nuevo acuerdo de interinos en el que se trabaja tiene "marcada la fecha del primer trimestre para intentar entre todos llegar a acuerdos", ha manifestado el titular de Educación, que ha añadido que "se harán todos los esfuerzos posibles de todo tipo".

No obstante, ha recordado que la contratación de interinos del 1 de septiembre al 30 de junio ya se anunció en junio, y "en ningún caso se ha hecho por presión" sino "por coherencia y sentido común".

En cuanto a la descoordinación que Podemos ha denunciado en el proceso de adjudicación de plazas vacantes en septiembre, Felpeto ha admitido que ya comunicó a los sindicatos en la primera reunión de la Mesa Sectorial que ese tema había que mejorarlo.

"LO IMPORTANTE ES OBTENER PLAZA"

Ha apuntado que "en el ánimo de nadie está maltratar al profesorado interino" y, al respecto, ha asegurado que "todos los viernes a partir de hoy se adjudicarán las sustituciones para que el profesorado esté en su puesto de trabajo todos los lunes de todas la semanas".

En cuanto a la petición del reconocimiento retroactivo de la experiencia docente a los interinos desde el curso 2011-2012 al 2015-2016, Ángel Felpeto ha señalado que eso es algo que "resulta inviable" pues "las consecuencias de este acto anularían de hecho todos los nombramientos efectuados desde 2011 y las distintas resoluciones por las que se han conformado las distintas bolsas de trabajo", amén de que se incurriría en "precipitación" y el "caos".

"Lo importante para los interinos es pasar a obtener una plaza, lo mejor que queremos para ellos es que tengan plaza definitiva y en los próximos años este gobierno irá siempre al límite de la convocatoria de las ofertas de empleo público que permita la tasa de reposición y la normativa nacional", ha manifestado.

Previamente, el diputado de Podemos José García Molina ha defendido la iniciativa de su grupo parlamentario lamentando que "buena parte de profesores interinos sean despedidos en junio para evitar pagarles el verano" pero luego contratados el día 1, preguntándose cómo este Gobierno "teniendo medios y voluntad trata tan mal al profesorado interino de la región" comparado con otras regiones.

En este sentido, ha defendido que no se puede llamar a los interinos con un día de antelación en una región tan grande, teniendo en cuenta que este miércoles a las 19.00 horas se convocó la lista de sustituciones para que estos profesionales se incorporasen este jueves a las 8.00 horas, con sólo "15 horas para cambiar de ciudad y de vida".

Además, ha pedido a la Consejería que dote de "instrucciones claras comunes para todas las direcciones provinciales de Educación respecto al comienzo de curso, que se contrate al personal docente interino por el curso completo y la adjudicación de plazas a primeros o mediados de agosto, y no esperando a la última semana, día u horas".

PSOE: "LA NEGOCIACIÓN ESTÁ EN MARCHA"

El diputado del PSOE Fausto Marín, ha apuntado que, aunque la petición le pareció "correcta" en principio, cree que con una negociación en marcha entre los sindicatos y la Consejería la percepción que tiene es la de que "estamos hurtando la negociación" que se pueda estar haciendo entre ambas partes.

Además, Marín ha indicado las arcas ahora mismo "no están" para atender peticiones como la de establecer la antigüedad desde 2011 a 2016 del profesorado interino.

Desde el Partido Popular, Lorenzo Robisco, ha criticado que al PSOE "los planes se le han quedado pequeños" y ahora anuncia "macroplanes" que no cumple, recordando que "hace unos días el consejero decía que no tenía dinero para los interinos" y que, de momento, "está engañando a todos".

No obstante, ha asegurado al diputado de Podemos que con su "furor" y el apoyo del PP esta medida se puede cumplir y ha instado a los socialistas a no anunciar lo que no tienen y a cumplir lo que han anunciado.

La iniciativa de Podemos solicita también establecer los mecanismos para computar la experiencia docente y méritos al profesorado interino que haya prestado sus servicios durante cinco meses y medio o más desde 2011 a 2016, y que una vez publicada la resolución que asigna plaza definitiva a los aspirantes a interinidades se establezca un periodo de permuta de plaza que posibilite el intercambio de destino.