El Instituto de la Mujer evalúa con el Consejo Regional de la Mujer los nuevos retos

Así lo ha avanzado su directora, Araceli Martínez, de forma previa a la reunión, en la que ha hecho un repaso de los temas que se abordarán como las campañas de sensibilización, la implementación del principio de transversalidad en la Administración autonómica o el próximo Plan Estratégico de la Igualdad de Castilla-La Mancha.

La responsable del Instituto ha indicado "que se están revisando todos los compromisos y acciones que lleva a cabo Gobierno regional, en aras de la implementación del principio de transversalidad "y que todo ello sirva para avanzar de una forma más rápida y eficaz hacia la igualdad", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, ha explicado que se está trabajando en la implantación de unidades de género como experiencia piloto en algunas Consejerías. "Estamos en pleno proceso de planificación de cómo serán estas unidades, en cumplimiento de la Ley de 2007 de Igualdad de Castilla-La Mancha y que se irán progresivamente implementando en el resto de departamentos de la Administración regional".

Por otra parte, durante la reunión también se revisarán las diversas campañas de sensibilización que se han llevado a cabo desde el Instituto de la Mujer. "Esperamos recibir comentarios de los colectivos, ver de qué manera se puede mejorar y apostar de forma conjunta por las campañas de sensibilización, que son fundamentales a la hora de prevenir, no solo en cuanto a violencia de género sino ante cualquier actitud discriminatorio o sexista", ha asegurado.

De esta forma, ha hecho especial hincapié en la campaña desarrollada este verano contra las agresiones sexuales y las violaciones en cita, bajo el lema "Si un sí, es no". Una campaña, pionera en este campo que ha llegado a más de 30 municipios de la región, principalmente núcleos rurales y alcanzado a más de 25.000 jóvenes, una iniciativa que para la directora del Instituto, ha tenido un balance "muy positivo", pues como ha asegurado "no se había hablado antes ni en España, ni prácticamente en Europa, al ser una forma de violencia de género desconocida y no siempre identificable, lo que tiende a normalizarse e invisibilizarse".

La campaña, desarrollada a través de distintos soportes, como las llamadas caravanas pedagógicas por la igualdad que hacían intervenciones sociales in situ, las campañas de publicidad así como las redes sociales "han servido para que la población más joven, a quien iban dirigida, lo tenga más claro y puedan identificar lo que es una violación en cita".

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD

Por último, ha manifestado que durante la reunión del Consejo Regional de la Mujer se realizará una evaluación del actual Plan Estratégico para la Igualdad entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, cuya vigencia finaliza este año 2016, y se empezará a elaborar uno nuevo. "Nos parece muy interesante escuchar al Consejo Regional, y con las aportaciones que se puedan hacer, tenerlas en cuenta para la elaboración del nuevo Plan Estratégico".

El Consejo Regional de la Mujer es el órgano de participación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el cual están representados asociaciones de toda la comunidad autónoma y también otros organismos que aun no siendo específicamente de mujeres, si tienen capacidad para trasladar las expectativas y demandas del colectivo en nuestra región. Además tiene representación de diversos departamentos de la Administración regional para afrontar diversos retos de cara a los próximos meses.