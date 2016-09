Ruido Paraíso, El último vecino, Kurt Baker o Anaut pondrán música a la XVIII de Abycine

Viernes, 16 septiembre 2016

La organización del festival ha explicado que comenzando por el ya consagrado Laboratorio de Creación que, como ya se ha anunciado, consistirá en un tributo a Miyazaki musicado por el grupo granadino Los Pilotos, serán muchos los artistas que pasen por Abycine Off 2016.

La XVIII edición del Festival Internacional de Cine de Albacete ha querido reunir un conjunto de bandas y músicos de gran variedad de estilos con el fin de dar conocer en la ciudad artistas que, de otro modo, probablemente no llegarían a la misma. Entre ellos, Ruido Paraíso, El último vecino, Kurt Baker o Anaut.

El día 20 de octubre, será Aníbal Gómez, actor en Muchachada Nui o Retorno a Lilifor y antiguo componente de Ojete Calor, el encargado de protagonizar la fiesta de apertura de Abycine Lanza con su nuevo proyecto Ruido Paraíso. Un día después, el 21 de octubre, tendrá lugar una Open Party (DJ's), para la que aún quedan sorpresas por desvelar.

El Último Vecino, liderado por Gerard Alegre Dòria, con ecos a Smiths, La Mode y pop español de los años 80, llega por primera vez a Albacete a presentar su trabajo 'Voces', el sábado 22 de octubre.

El jueves 27 tendrá lugar la jornada más internacional del festival, que arrancará con la proyección del documental 'The second act of Elliott Murphy' en la sala Capitol, con un coloquio y showcase posterior de su protagonista. Cerrará esta jornada Kurt Baker, con la presentación de su último disco 'Muy Mola Live!'

Anaut, que también llega por primera vez a la ciudad, pondrá el broche a Abycine Off con el evento musical más dulce del festival, el sábado 29 de octubre.

Todos los conciertos tendrán lugar en la sala Caribou y darán comienzo entre las 23.30 y 00.00 horas, una vez que finalice la última sesión en la sala Capitol. Las entradas se pondrán a la venta próximamente, dándolo a conocer el festival a través de su página web y redes sociales.