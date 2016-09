El PSOE pregunta a Prieto si tiene algún proyecto concreto para la finca de Albaladejito

Viernes, 16 septiembre 2016

Cuenca

Cuenca | ELDIAdigital.es

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca, Joaquín González Mena, ha preguntado al presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, si tiene ya algún proyecto concreto previsto para la finca de Albaladejito, después de haber conocido a través de los medios de comunicación su intención de adquirir dicho espacio.

El diputado del PSOE ha denunciado que “una vez más” Prieto utiliza la Diputación “como si fuera de su propiedad, tomando decisiones unilateralmente y sin informar ni contar con la oposición”. Además, ha registrado esta misma mañana un escrito en el que insta al presidente ‘popular’ a que dé explicaciones acerca de por qué ha tomado la decisión de adquirir esta finca y por qué no se ha informado al resto de grupos políticos en la institución provincial.

Asimismo, González Mena ha mostrado su preocupación por el uso que Prieto quiere dar a esta finca y, sobre todo, por quién la gestione. Y es que “sabemos que hay empresas privadas que se han interesado por la finca y nos preguntamos si, como está haciendo con el balneario de Yémeda, pretende utilizar el dinero público para un recurso que luego va a gestionar una empresa privada”.

También pide conocer el importe de la oferta realizada para la adquisición de los terrenos, pues “parece ser que su precio ronda los 4 millones de euros y no hay ninguna partida en los Presupuestos para llevar a cabo este desembolso”. Es más, se pregunta “cómo es que, cuando desde el Grupo Socialista hemos pedido en reiteradas ocasiones que ponga más dinero para los ayuntamientos o para asumir (como indica la ley) las cuotas de estos para el servicio de bomberos, dice que no tiene, y en cambio ahora tiene 4 millones de euros para adquirir una finca no sabemos con qué fin”.