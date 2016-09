PSOE C-LM se teme "lo peor" de la reunión este viernes entre el presidente de Murcia y Tejerina

Viernes, 16 septiembre 2016

Agua

REGIÓN | eldiadigital.es

"Nos tememos lo peor de esta reunión y más teniendo en cuenta las exigencias últimas que hizo la Mesa del Agua, que dio un ultimátum al Gobierno en funciones de España para realizar un trasvase extraordinario de 70 u 80 hectómetros cúbicos", ha indicado en rueda de prensa en las Cortes castellano-manchegas.

La parlamentaria socialista ha recordado que los embalses de cabecera se encuentran a poco más de un 18 por ciento de su capacidad, al tiempo que ha manifestado que "no se puede justificar que se sigan llevando agua del Tajo". "Los embalses de Castilla-La Mancha no aguantan más. Van a necesitar camiones para llevarse el lodo porque no hay agua", ha advertido.

Dicho esto, ha acusado a los dirigentes del PP de llevar a cabo un "atropello" al agua de Castilla-La Mancha y a los ciudadanos de la región y les ha criticado por "ponerse de perfil" ante "los ataques continuos que proceden del Gobierno en funciones".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de España ha aprobado más de once trasvases y por ello ha pedido al PP que se deje de "milongas" porque "todos los ciudadanos saben que cuando hay un gobierno del PP tanto en Castilla-La Mancha como en la nación el Tajo se seca", ha advertido.