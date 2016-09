El PSOE de Socuéllamos denuncia el estado de abandono de instalaciones deportivas

Viernes, 16 septiembre 2016

El concejal socialista, Alejandro Moya, se ha referido al campo de deportes ‘Paquito Giménez’ con graderíos sin pintar, focos que no alumbran, bordillos en mal estado o aspersores de riego que presentan un mal funcionamiento. Este abandono es patente en el Pabellón ‘Roberto Parra’, con suciedad en la pista de juego o marcadores y canastas de juego cuyos mecanismos no funcionan.

Estas deficiencias también afectan al Polideportivo ‘Ramón Lodares’, como el estado de la pista de frontón o una de las pistas de tenis. Por eso, desde el Grupo Socialista se ha pedido al concejal que ponga en marcha un plan de mejora de instalaciones deportivas, una iniciativa que ya recogía el Grupo Socialista en los presupuestos presentados para 2016 y que no salieron adelante debido a los votos en contra de PP y UPyD. “Desde el PSOE instamos al señor Cobo a que se ponga a trabajar para dar solución a unas deficiencias que perjudican a un buen número de vecinos y vecinas de la localidad, y sobre todo a los clubes y asociaciones deportivas”.

También han criticado el nulo interés del concejal de Deportes por algunas modalidades, en las que “ni apareció” para la entrega de trofeos, como el Trofeo de Baloncesto de Manchavino o el de frontenis. A ello han añadido la “mala planificación” de actividades en la Feria y Fiestas y Manchavino, que tuvieron que ser suspendidas pese a estar incluidas en los programas, como así sucedió con el torneo de waterpolo, el tiro de cuerda, o la presentación del Cristo de la Vega, actividad de la que no tenía conocimiento el propio club. “El señor Cobo es concejal de todos los socuellaminos y socuellaminas y no debe seleccionar a qué actos acude o no en función de si recibe o no críticas por su labor”.

Otra denuncia puesta sobre la mesa por el Grupo Socialista es que desde el pasado mes de julio no se convoca la Comisión de Juventud, Deportes, Bienestar Social y Envejecimiento Activo, “y precisamente hoy conocemos el anuncio de las actividades deportivas para otoño e invierno, unas actividades que no han pasado por comisión”.

De igual modo, el concejal socialista también ha mostrado su preocupación por la situación de la piscina climatizada ‘Diana Sánchez’. “Estamos a mediados de septiembre y no conocemos las intenciones de la Concejalía sobre esta instalación, ni cuándo está prevista su apertura, ni cómo se va a gestionar”.

Por último, el concejal socialista se ha felicitado por la adhesión del Ayuntamiento a la convocatoria de la Diputación de Ciudad Real ‘Salva un Corazón, Salva una Vida’, por la que se han concedido dos desfibriladores y dos displays a Socuéllamos, eso sí, “después de haber dejado perder estos recursos por no haberse sumado a la primera convocatoria, algo que ya denunciamos desde el Grupo Socialista”.