Navalón: “El Espacio-Arte El Dorado es una ventana abierta al arte contemporáneo”

Viernes, 16 septiembre 2016

quintanar de la orden (toledo)

Toledo | El Dia



En un sencillo acto, El Dorado ha abierto esta mañana su puertas para dar a conocer lo que será la décimo tercera edición del Encuentro de Artistas que se inaugura oficialmente mañana sábado habiéndose convertido ya en una cita ineludible del mes de septiembre en Quintanar de la Orden.



David Cohn, director del Espacio-Arte El Dorado ha estado acompañado de Mary Dreyer; el alcalde de Quintanar, Juan Carlos Navalón; el concejal de Cultura, José Ángel Escudero; la Jefa de Servicio de Archivos, Museos y Exposiciones de la Consejería de Educación;el director del Museo de Santa Cruz de Toledo, Fernando Fontes; así como la artista Noni Benegas gran colaborada en el Encuentro.



El alcalde, Juan Carlos Navalón, destacaba la larga trayectoria del Encuentro de Artistas en la vida cultural de la localidad y afirmaba que “es una ventana abierta del Arte Contemporáneo a la cual nos podemos asomar todos los quintanareños y toda la comarca y eso es un lujo”. En ese sentido, subrayaba la importancia de que en el corazón de Castilla –La Mancha se celebre uno de los eventos más importantes a nivel nacional en lo que a Arte se refiere. “La Fundación Amelia-Moreno con su David Cohn a la cabeza nos aporta a Quintanar una vida cultural de calidad gracias a esta exposición que hoy cumple 13 años y a la que auguramos una larga vida”, decía Navalón. Es por eso que recalcaba que “el apoyo de Quintanar siempre irá por delante para esta gran iniciativa y para conservar este gran patrimonio que Amelia Moreno en esta antigua fábrica de licores nos legó y que tenemos que cuidar como patrimonio propio”.



El primer edil, recordaba que el Ayuntamiento aporta una cantidad económica importante al proyecto la que consideran “muy bien empleada porque el Arte Contemporáneo en Quintanar debe tener un espacio importante y esa colaboración continuará en el tiempo”.



Por su parte, Jefa de Servicios de Archivos, Museos y Exposiciones, Carmen Jiménez Morán, apuntaba que, la Fundación Amelia-Moreno tiene una gran trayectoria y por eso, siempre han estado atentos a su trabajo, colaborando con ellos de alguna manera en alguna ocasión. “A pesar de que la crisis económica ha hecho mella en la Administración Pública a la hora de apoyar este tipo de proyectos, es básico una línea de apoyo a la creación artística que tenemos muy claro que hay que consolidar y que así, de alguna forma se refleje en nuestra presencia y apoyo a este tipo de eventos y el trabajo que realiza la Fundación”. En ese aspecto, destacaba que es un trabajo importante donde también hay que destacar el apoyo de los artistas de la región, que es fundamental, así como lo que supone a nivel didáctico para que los ciudadanos vayan entendiendo este tipo de arte y se vaya consolidando.



Fernando Fontes, director del Museo de Santa Cruz de Toledo, manifestó que quería conocer de primera mano la Fundación y sus iniciativas para que, en la medida de los posible, integrar todas estas iniciativas en nuestra dinámica de trabajo que además ponen de relieve La Mancha y la comunidad regional en el panorama artístico nacional e internacional.



Arte Contemporáneo en estado puro para todos los públicos

Por último, David Cohn se encargaba de desgranar lo que se podrá ver en este XIII Encuentro de Artistas 2016.

En la inauguración que tendrá lugar mañana, los asistentes podrán disfrutar del Arte Contemporáneo en todo su esplendor en todas sus variedades artísticas. Desde la pintura de Menchu Lamas y Paco Leal, hasta las esculturas de Eok Seon Kim y Shim Soo Koo , pasando por las fotografías de Mireia Sentís; Asemblajes de Silvia Martí. Sin olvidar la tradicional intervención que cada edición se hace en las 24 Tinajas esencia de la Nave en la que se ubica El Dorado. En esta ocasión, el artista Tomás García Asensio ha sido el encargado de intervenir en las tinajas bajo su obra “Sonidos Cortados y Cosidos”.



Además en la sala de proyecciones, puede verse “Location one & two” y otras animaciones cortas de Eva Davidova; mientras que en el jardín se disfrutará de la instalación interactiva “Box Games” de Mary Dreyer.

En El Dorado, y como no podía ser de otra manera, también puede disfrutarse de la Colección Permanentes de su creadora, Amelia Moreno, que recoge obras que han sido expuestas en el Museo Salvador Victoria, en Rubielos de Mora (Teruel) el pasado verano y que no se han visto con anterioridad en la Fundación.



Por otro lado, al margen de las obras de arte que se pueden ver hasta el 2 de octubre en El Dorado, también se han programado tres actividades. Así el próximo sábado, 24 de septiembre, a las 11 de la mañana tendrá lugar un taller para niños de 6 a 11 años dirigido por Violeta Monreal bajo el título “Paseo ilustrado por el arte”. Ese mismo día a las 21.00 horas, se realizarán lecturas de poesía con Juana Castro, María García Zambrano e Isabel Navarro. Por último, el sábado 1 de octubre, también a las 21.00 horas, se celebrará un concierto de música rusa del siglo XX a cargo de la violinista Cecilia Bercovich.





Destacar también, que como en anteriores ediciones, se realizarán visitas guiadas con escolares y otros colectivos hasta el 16 de octubre.