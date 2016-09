El Club Albacete Master recuerda que nunca es tarde para la natación

Miércoles, 21 septiembre 2016

Polideportivo: Natación

DEPORTES | El Día 08:05 |

El Club Albacete Master natación quiere ganar socios. En la actualidad este deporte se considera como una de las actividades más beneficiosas para la salud de nuestro cuerpo y no hay que dejar pasar la oportunidad de practicarlo, millones de personas compiten y se divierten gracias a la natación tanto en la piscina como en el mar. Así se podría describir el avance de una actividad relacionada con la buena salud y la práctica deportiva para la que no existe límite de edad. Tampoco en lo competitivo, buena cuenta de ello pueden dar los integrantes del Club Albacete master natación

La competición es una forma de darle aliciente a la práctica del deporte, darle emoción. Hay gente que no ha competido nunca, que de entrada es reticente a pasar ese "miedo escénico" o no se cree con nivel suficiente para ello pero cuando dan el paso, se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban, se contagian del ambiente y no pueden parar. Allá por 2009 un grupo de seis nadadores decidieron fundar el primer club de natación master de la ciudad y de la región. Hoy lo forman ya casi alrededor de 60 socios, unos han sido nadadores cuando eran jovencitos, otros tras hacer cursillos de perfeccionamiento quisieron dar un paso más, otros que nadaban por libre decidieron entrenar en grupo y después de 7 años de funcionamiento nos hemos situado en el pasado Campeonato de España en la posición 15ª de un total de 115 clubes. A este campeonato de España, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de Julio acudieron 15 nadadores representando al equipo albaceteño, consiguiendo varias medallas (Oro, Plata y Bronce), un Récord de España y un Octatlón (Nadadora española más completa de su categoría conseguido por la Presidenta del Club, Soraya Pérez)

Tras este éxito está el esfuerzo, y la conciliación del trabajo, la familia y el tiempo del deporte. Pero lo más importante de todo es un vínculo de unión muy importante en un ámbito de edad, que en el Club Albacete Máster Natación va desde los 18 a los 67 años de edad, practicar la natación, y compartir nervios, cansancio y como no también éxitos y alegrías. A lo largo de estos siete años se ha conseguido que tengamos actividad deportiva de natación máster en Castilla La Mancha, actividad que no existía cuando el club se fundó. En la temporada pasada se ha disputado una Liga regional de cuatro jornadas en distintas sedes de localidades de nuestra región y un campeonato regional. En todas estas competiciones el número de competidores se ha situado en una media de 130 nadadores. Estos datos denotan que la natación máster está creciendo y mucho.

El Club Albacete Máster Natación comienza una nueva temporada el próximo día 20 de Septiembre y en ésta contará con dos turnos de entrenamiento para poder satisfacer en la medida de lo posible, las necesidades de todos nuestros socios y así poder acoger a todas aquellas personas que quieran disfrutar de la natación en un buen ambiente de grupo. En definitiva, la natación master está de moda y es todo un privilegio tener en Albacete al mejor club de la región. Es por ello que la Junta Directiva del Club y todos sus integrantes esperamos, que esas personas que ya practican la natación de una manera u otra, no dejen pasar la ocasión y visiten nuestra página web www.natacionmasteralbacete.es, o vengan a vernos a las Instalaciones Municipales de Estadio Carlos Belmonte donde realizamos los entrenamientos.