“Planteamiento hipotético para redactar cuestiones humanísticas y filosóficas, I”

Viernes, 16 septiembre 2016

BLOGS | Jesús Millán Muñoz

0. ¿Existen una inmensidad de escritos de todas las clases y de todos los formatos y materiales, virtuales, online, electrónicos, en papel y en todo tipo de formas o maneras: libros, panfletos, artículos, conferencias, por lo cual en tal cantidad de material escrito y visual no sabemos si se pierden ideas y datos y concepciones que pueden ser interesantes? ¿Por lo cual, sin negar todas las formas tradicionales hasta ahora heredadas de siglos, si no debemos buscar formas más adecuadas para poner orden y racionalidad a todo tipo de argumentos, datos, preguntas, cuestiones…?

1. Se plantea una cuestión metodológica de investigación y de redacción filosófica. Humanística, científico social, cultural, estética, religiosa-teológica.

En cuestiones de filosofía, artes, cultura, ciencias sociales, teología consideramos que estamos en una situación de vorágine, no sucede lo mismo en el campo de las ciencias, existen filosofías de todos los tipos y de todas las variedades, que aunque pueden dar riqueza, de alguna forma la filosofía en cierto sentido se ha convertido en un campo de grillos…, ejemplo: filosofía de la razón pura, de Kant; filosofía como el pensarse a sí mismo del espíritu, de Hegel, Filosofía como transformación social de Feuerbach y Marx; filosofía como crítica de los valores morales de Nietzsche; filosofía como crítica de los valores culturales, la Escuela de Frankfurt; filosofía como cosmovisión de Dilthey; filosofía frente a la ciencia, como Unamuno; la filosofía como ciencia estricta, de Husserl; la filosofía como análisis del lenguaje como Wittgenstein…, y sólo he citado una decena, pero qué podríamos mencionar otras docenas…

- Fijémonos en un hecho simple y sencillo. Vean o estudien o analicen ustedes un manual de física o química o biología de mil páginas, ustedes estudiarán y acabarán conociendo y sabiendo una enorme multitud de datos y conceptos y conocimientos sobre dichos saberes y la realidad que estudian. Por el contrario estudien mil páginas en un tomo o en varios de un filósofo o escuela y sabrán mucho, ¿pero en el fondo que sabrán…? No olvidemos y quizás no guste oírlo, que si ustedes leen o ven un manual de Física o Química o de Matemáticas de mil páginas tendrán concentrado una multitud enorme de cuestiones y de respuestas en sus materias… lean un libro de mil páginas de filosofía y no sabemos a veces, lo que encontramos, y desde luego no puede tener parecido demasiadas veces con otros similares de la misma materia.

- Te puedes pasar diez años de tu vida, estudiando las obras de Heidegger, de Hegel, de Kant, de Husserl, de Wittgenstein…, y habrás conocido mucho y sabrás mucho, pero de un autor, de una tendencia, de una escuela, de una visión… ¿pero de las demás…?

2. Si admitimos que existen unas veinticinco ramas de la filosofía. Y si admitimos que cada rama de filosofía dispone o trata o estudia entre unas quinientas y mil cuestiones o problemas o preguntas esenciales de filosofía… Si admitimos además las “ramas que entran dentro del campo de las humanidades, la cultura, las religiones-teologías, etc.”.

Tendría dicho método de expresión, tomado en gran parte de la tradición medieval del "sic et non". Dos partes:

Por un lado existirían comités de investigación y redacción, supongo que en gran parte nacidos en las universidades. Que se ocuparían de una rama de la filosofía, sin negar que pudieran existir varios en el mundo, que se ocupasen de la misma rama… dicho comité de investigación y redacción se ocuparían de fijar lo que ellos consideran serian las doscientos o quinientas o mil cuestiones esenciales de esa rama filosófica. Y se indagarían después de buscar las respuestas y soluciones que se han ido dando a lo largo de la historia… de la forma más sistemática y de la forma más sucinta y resumida posible, siempre indicando fuentes y bibliografía para la ampliación.

3. Por otro lado, se expresarían o redactarían de la siguiente forma u otras parecidas: ejemplo imaginario.

Rama filosófica Ética o Filosofía política o Filosofía de la Ciencia…:

Cuestión 345…

….

Cuestión 346… ¿……………………………………………………………………..?

Respuestas dadas:

R1…………………………………………………………………………………….

Contrarespuestas o argumentos a la Respuesta 1.

CR1…………………………………………………………………………………..

CR2………………………………………………………………………………….

CR3………………………………………………………………………………….

Etc.……

R2…………………………………………………………………………………….

CR1…………………………………………………………………………………..

CR2………………………………………………………………………………….

CR3…………………………………………………………………………………

R3……………………………………………………………………………………

Etc.…

4. O si se quiere expresar más fácilmente, utilizando una manera más fácil, que la siguiente línea siempre seria una contradicción a la anterior o contrarazón o contraargumento.

Cuestión 346 o C346………………………………………………………………….

346.1.

346.1.1.

346.1.1.1.

346.1.1.2…………………………………………………………………………

346.2.…………………………………………………………………………….

346.2.1.

346.2.2.

346.2.2.1.

346.2.2.2.

346.2.2.2.1.

346.2.2.2.2.

346.2.2.3.

346.3.

5. Expresado de otra forma si lo desean, podría ser el siguiente esquema:

Cuestión 346: ¿…………………………..?

Respuesta 1ª: …………………………………

Razones respuesta 1ª………………………

Razón 1º…………………………

Contrarazón 1 a la Razón o argumento 1º:……

Contrarazón 2 a la Razón o argumento 1º……

Razón 2º……………………………..

Contrarazón 1 a la Razón o argumento 2º.

Contrarazón 2 a la Razón o argumento 2º….

Etc.…

Como es obvio se puede sistematizar de diversidad de modos o maneras.

Dicho comité de investigación formada por varias personas, porque este trabajo no creo que pueda realizarlo una persona, aunque si lo podría iniciar una persona. Estaría formado por un equipo, que con los medios técnicos e informáticos actuales, permitirían hoy pertenecer a diferentes espacios y lugares, a diversos centros, universitarios o de enseñanza en el mundo.

6. Por consecuencia:

La condición para que este método funcionase, al nivel que se desea… sistematizar todas las cuestiones, expresar todas las razones o argumentos que se han dado, y expresar todos las contrarazones o contraargumentos que se han aportado a lo largo de la historia. Y como gran valor, poder incluir en un tiempo breve, nuevas cuestiones, nuevas respuesta, nuevas Contrarespuestas, nuevos argumentos o contraargumentos… dados por cualquier persona, siempre que lo envíe, registrado o lo haya encontrado en tal o cual libro, y por tanto, el aumento de riqueza y claridad filosófica, aplicable para cualquier persona y cualquier nivel de enseñanza y aprendizaje. Las respuestas serian lo más claras posibles, lo más sencillas posibles, lo más sistemáticas posibles, y lo más resumidas posibles. Este es una síntesis de un artículo que escribí y redacté hace ya muchos años.