El Albacete quiere dar un golpe de autoridad con la ayuda de su afición

Domingo, 18 septiembre 2016

Fútbol: Segunda B (Grupo II)

DEPORTES | El Día 12:05 |

Después de tres empates, al Albacete le toca ganar. Para ello, el conjunto manchego pide la ayuda de su afición este domingo a las 19.00 horas en el Carlos Belmonte. Ahí se medirán los de Aira al Barakaldo, otro de los favoritos a luchar por el campeonato y cuanto menos por los cuatro primeros puestos y la fase de ascenso, por lo que el choque supondrá una prueba de fuego para ambos conjuntos.

Aira trata de restar presión a los suyos y asegura que el equipo está bien, pero lo cierto es que, aunque no pierde, el Alba necesita una victoria para no perder comba con respecto a los primeros puestos y seguir en la carrera por el primer puesto. Frente a los vascos no estará todavía Rafa Gálvez que apura plazos de su lesión ni tampoco Carnicer, expulsado en Irún. Aketxe y Aridane podrían jugar juntos en ataque.