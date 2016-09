IU propone una nueva municipalización de los servicios de limpieza y basuras

Sábado, 17 septiembre 2016

El informe, de fecha 7 de junio de 2016, es el único que se ha elaborado para estudiar la alternativa que supone la municipalización, ante la finalización en este año de los contratos con las empresas privadas que gestionan la limpieza viaria y la recogida de basuras. La realización de ese estudio, fue aprobado en Pleno por mayoría, gracias a una moción de IU a la que se sumaron PSOE y Ciudadanos, el 22 de junio.



En ese informe se comprueba que la privatización ha supuesto un gasto anual a la ciudadanía de Cuenca de 569.390,80 € de Beneficio Industrial para la empresa que gestiona el servicio, más 356.618,45 € de IVA, por el hecho de ser una gestión privatizada.



Si el servicio se presta de forma directa por el Ayuntamiento, esas partidas que suman 926.009,25 € anuales, pueden dedicarse a contratar más personal y adquirir más maquinaria para mejorar el servicio, sin necesidad de incrementar el total del gasto en el Presupuesto Municipal.



Pero en ese mismo informe del Jefe de Servicio de Medio Ambiente, (Sr. Chillarón), se trata de justificar la inviabilidad de esta posibilidad con un burdo y torticero cálculo, que llega a concluir que el coste medio de los trabajadores del servicio sería de 37.635,75 €/año si la gestión la realizara directamente el Ayuntamiento. Lo cual aumentaría el coste del servicio. Llega a esa conclusión porque ese es el coste medio del personal laboral del Consistorio, obviando así que no todos los trabajadores laborales cobran lo mismo. De hecho, en ese mismo informe se comprueba que el coste de personal es de 19.707,63 €/año/trabajador, lo cual deja por falso el dato anterior.



En otro informe realizado posteriormente por el mismo Jefe de Servicio, para avalar la nueva privatización, dice que “un trabajador medio de limpieza (de la actual plantilla municipal), cuesta al Ayuntamiento algo más de 20.000 €/año”, muy lejos de los 37.635,75 que indicaba en su informe anterior.



¿Porqué se informa de esa manera tan sesgada? se preguntan en IU. ¿Qué intereses hay en que los servicios municipales se privaticen? No podrán argumentar que es porque funcionan mejor, a la vista de la experiencia de estos últimos diez años.



También considera falso IU lo que dice el concejal García Hidalgo en una reciente entrevista sobre un incremento de algo más de 200.000 € para el nuevo contrato que quieren sacar. Lo que hace el concejal es incluir en el pliego de condiciones servicios que ya está prestando el Ayuntamiento en materia de limpieza, como es la Brigada del antiguo servicio público de limpieza, la gestión del Punto Limpio o parte de los parques y jardines que hoy se hacen con cargo al servicio municipal correspondiente.



En IU entienden que no hay motivo alguno, a la vista del informe, que recomiende mantener la privatización, sino al contrario. Que sin bien es cierto que las reducciones de los contratos que hizo el PSOE han empeorado las condiciones, ahora no pretenden corregirlo al mantener el presupuesto actual. Y que no se puede limpiar Cuenca con el mismo personal y medios que había hace 20 años, cuando la ciudad no era tan extensa como es ahora, tal y como señalan las y los trabajadores. Por ello esperan que en breve se convoque de nuevo para continuar con el estudio y se pueda hablar del resto de problemas, dado que está claro que con el mismo presupuesto, se podría dedicar en torno a un millón de euros más al propio servicio.