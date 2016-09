Gregorio dice que Page "no ha dado ninguna solución" y que lo "único que hace" es "confrontarse" al Estado

Sábado, 17 septiembre 2016

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha afirmado este sábado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page "no ha dado ninguna solución" en materia de agua en la región y que "lo único que hace" es "confrontarse" con el Ejecutivo nacional.

"No saben hacer ninguna cosa que no sea para le bien de la Comunidad, sino enfrentarse, y un enfrentamiento no lleva a ningún sitio", ha apuntado sobre las últimas decisiones del Ministerio de Agricultura en materia de agua, para añadir que "lo que hace Murcia es pedir reuniones y lo que hace Castilla-La Mancha es pelearse con todo el mundo".

Según ha explicado Gregorio, el Gobierno central "siempre" ha defendido el río Tajo y el Alberche. "Lo hemos defendido con hechos porque establecimos los 400 hectómetros en los pantanos de cabecera para poder trasvasar y que por Toledo y Talavera pasen 10 hectómetros cúbicos", ha indicado.

A ello ha añadido que el Gobierno de España va a seguir trabajando en la desalinizadoras con el fin de que haya más agua extraída de ellas y se "eviten" los trasvases. "Tanto al consejera como Page todavía no han dado ninguna solución a este problema", afirma.

Finalmente, ha recordado que fue un Gobierno del PP el que consiguió "el gran pacto del agua" y que "Page, con Zapatero, lo derogó". "Ahí podía haber estado el principio del fin del trasvase del Tajo al Segura", ha concluido.