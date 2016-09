Pedro Sánchez: "Rajoy que no le pide a Rita el escaño, porque como Matas, Camps o Bárcenas todos son piezas del mismo engranaje, que se llama financiación irregular del PP”

Sábado, 17 septiembre 2016

“A la pregunta de si el PSOE va a abstenerse ante la corrupción de Rajoy la respuesta es no”. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado, este mediodía en San Sebastián, que los socialistas quieren “desterrar la corrupción y la mentira” porque el Partido Popular “ha hecho de la mentira su forma de hacer política”. Sánchez defiende un Partido Socialista “alternativa al Partido Popular, el único que siempre ha votado diferente al PP” y que deja en “evidencia” a “los mentirosos que dijeron que el PP y el PSOE éramos lo mismo”.

Por eso no acepta las excusas de Rajoy ante el caso de Rita Barberá. “Dice Rajoy que no le pide a Rita el escaño porque no tiene autoridad. Mentira. No se lo pide porque como Matas, Camps, Granados o como Bárcenas son todos piezas del mismo engranaje que se llama financiación irregular del PP y que él ha liderado estos últimos 20 años”. Por eso, “para desterrar la mentira de la política española hay que mandar al Partido Popular a la oposición”.

Porque no se trata de “discrepancias personales” entre el secretario general socialista y el presidente en funciones. “El adversario del PSOE y mi adversario no tiene nombre y apellidos. Son las políticas que fomentan la desigualdad, el desempleo y la corrupción y por eso votamos no a Rajoy”. Un Rajoy al que anima “a hablar idiomas y que empiece a hablar con los nacionalistas si quiere conseguir una mayoría que le permita gobernar”. Y más mensajes para la derecha, “la mediática, la económica y la política”: “El PSOE se debe a la clase media trabajadora y somos el partido del sí al empleo con derechos, del sí a la igualdad y el sí a la regeneración democrática” y por eso dice no a Rajoy. Y ha recordado que “desde marzo pudimos tener gobierno de cambio pero Podemos y PNV votaron que no a un gobierno socialista”.

Pero Sánchez también se ha referido “a los nuevos”. “A nosotros se nos reconoce, otros se disfrazan de izquierdistas pero son soberanistas porque nosotros somos la izquierda que antepone la agenda social y Podemos la agenda soberanista” en Euskadi. Y se ha dirigido expresamente a Pablo Iglesias y a Albet Rivera, “que decían que venían a entenderse y pasa el 20D y el 26J y lo único que escucho son exigencias”. Les acusa de “venir a cambiar la política y estar vetándola”. “El fin de sus vetos cruzados será el principio de la regeneración democrática que necesita nuestro país” porque España necesita un gobierno urgente, limpio, creíble y dialogante, “lo que no sería nunca un gobierno de Rajoy”.

Y ahora toca pelear en Euskadi, acudir a las urnas el 25 de septiembre para que gane “el cambio que representa” la candidata socialista a lehendakari, Idoia Mendia, para que la agenda social esté por encima de la soberanista que representa Podemos y de la “complacencia” de los nacionalistas del PNV.