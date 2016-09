PP afirma que Page "acude al maquillaje y la cocina para intentar vender que se han reducido las listas de espera"

Sábado, 17 septiembre 2016

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha Juan José Jiménez Prieto ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page "acude a la vía del maquillaje y de la cocina para intentar vender que se han reducido las listas de espera en la región".

Según ha manifestado tras conocer los datos aportados por el Gobierno regional, "el único interés que tiene Page es decir que sus datos son mejores que los de Cospedal y para ello, y dado que por la vía de la responsabilidad no lo consigue, acude a la vía del engaño", ha informado el PP en nota de prensa.

Al hilo de esta cuestión, Jiménez Prieto ha recordado que en mayo y junio de 2016, "sacaron de la lista a miles de pacientes --concretamente a todos lo de cirugía menor aunque no hubieran sido atendidos-- de forma que, desde entonces, no aparecen en las listas. Por lo tanto, los datos de las listas de espera de agosto de 2016 no son comparables con los de 2015 cuando sí se incluía a dichos pacientes".

"Pero los datos de agosto de 2016 sí se pueden comparar con los de julio de 2016 cuando tampoco se incluía a los pacientes de cirugía menor, y la realidad es que hay 7.440 pacientes más. Además, si recurrimos a las listas de espera de los tramos más largos, donde están los pacientes que más esperan, se observa que hay 9.000 pacientes más en los tramos más largos que en julio de 2016", ha añadido.

El diputado regional ha destacado, además, que hay 22.551 pacientes más en los tramos más largos que los que había en junio de 2015, que es cuando finalizó el Gobierno de Cospedal, "y todo ello a pesar de los engaños y de haber sacado de la lista a miles de pacientes que no habían sido atendidos y a pesar de tener cerradas muchas agendas durante meses y meses impidiendo el acceso de muchos pacientes a las listas de espera y, en definitiva, a los servicios sanitarios".

También ha puesto el acento el diputado 'popular' en que se ha incrementado la lista de espera en los tramos más largos a pesar de que se está descitando a muchos pacientes que ya estaban citados.

Considera Juan José Jiménez Prieto que "todo es un engaño que no se puede tolerar porque detrás de los datos hay pacientes que tienen que esperar a veces años para ser atendidos". En su opinión," la sanidad no va por buen camino con Page porque la sanidad es una cosa muy seria, se trata de la enfermedad, del dolor y de la angustia de los pacientes".

Para el diputado regional "los políticos y gobernantes que no ponen a los pacientes en el lugar que les corresponde y no dan prioridad a los intereses de los ciudadanos no son merecedores de su confianza". Está convencido de que a Page "no le interesan ni los pacientes ni el sistema sanitario porque, de lo contrario, exigiría rigor en los datos para tomar las mejores decisiones de mejora del sistema sanitario público para mejorar la atención a los pacientes".

"Lo que estamos viendo con la gestión del sistema sanitario público en Castilla-La Mancha y con la información que se está dando de ella son compromisos que nunca llegan, demagogia, palabras vacías y engaños que solo les sirven para salvar los muebles, pero a corto o medio plazo se verá una realidad que, o mucho cambian las cosas, o será desastrosa", ha concluido.