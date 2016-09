González Ramos: "Seguiremos trabajando para recuperar los derechos robados por la derecha"

Sábado, 17 septiembre 2016

El secretario general de los socialistas albaceteños ha incidido en el apoyo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y en NO apoyar la investidura de Rajoy por coherencia y compromiso con los principios de partido.

El secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Manuel González Ramos, ha subrayado que “desde el PSOE vamos a seguir trabajando para recuperar los derechos y servicios que la derecha nos ha robado durante estos cuatro años de gobierno del PP y Mariano Rajoy”. González Ramos ha realizado estas declaraciones durante la tradicional comida de Feria con los alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de la provincia de Albacete. Ante más de 100 personas, el secretario general ha agradecido la presencia a todos los que han asistido y ha recalcado la “coherencia y la integridad como señas de identidad del PSOE a lo largo de la historia y también ahora, en un momento difícil”. “Nuestra postura –ha continuado Manuel González- está legitimada por nuestra historia, por nuestro compromiso con la sociedad, con unos principios de igualdad, justicia y universalización de derechos que son los que nos ha quitado Rajoy durante estos cuatro años”. González Ramos ha recalcado que “este partido tiene que ser congruente con sus ideas, no puede rebajarse a la altura de la derecha, no podemos, ni debemos abstenernos para que gobierne Rajoy, para que gobierne quien ha empobrecido a este país, a las clases medias, quien ha quitado derechos a los más desfavorecidos, lo diga quien lo diga, se llame como se llame, porque eso sería faltar a la inteligencia a los militantes del PSOE”

Manuel González ha comentado estar “orgulloso” de los compañeros que gobiernan en diferentes municipios de la provincia, así como instituciones como la Diputación Provincial o la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de los que realizan su trabajo desde la oposición en toda la provincia. Así, el secretario general ha resaltado la transformación que se está llevando en la región con el Gobierno de Emiliano García-Page, quien ha visitado nuestra



ciudad durante varias ocasiones durante la Feria de Albacete, una de las mejores de España. “Emiliano es un presidente ejemplar –ha añadido González Ramos- y se percibe cuando paseando por la Feria de Albacete sólo había muestras de cariño hacia él”.

González Ramos ha apelado a la historia del PSOE, y ha recordado cómo en épocas difíciles, el partido siempre ha consultado a los militantes, “porque en este partido nadie es más que otro, todos tenemos el mismo valor, nadie es más que nadie en el PSOE”.

Finalmente, el secretario general ha reivindicado, “un partido fuerte, como he hecho siempre” y ha añadido que “si vosotros queréis, no os fallaré, trabajando en lo que siempre he creído, en la unidad, en la unión de los socialistas y en pelear por los que más lo necesitan, la gente de la calle”.