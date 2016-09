Arzobispo constata la "escasa formación" sobre la palabra de Dios y ve necesario que "circule por la Iglesia"

Sábado, 17 septiembre 2016

Toledo

Toledo

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha constatado este sábado, durante su intervención de apertura de la Jornada de inicio de curso, la "escasa formación" de los fieles en el conocimiento de la palabra de Dios y ha reconocido que "es necesario" que ésta "circule en la Iglesia".

La Jornada, celebrada en el salón de actos del Colegio de Infantes, ha reunido a más de 700 participantes, entre sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos pertenecientes tanto a las parroquias de la Archidiócesis a otras entidades eclesiales y movimientos apostólicos de apostolado seglar, ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

Tras la presentación del icono que hará las veces de imagen catequética del Plan Pastoral para el nuevo curso --una miniatura que representa el momento de la encarnación de Jesucristo en el seno de la Virgen María, tomada del tomo Segundo del Misal que encargó el cardenal Quiroga y realizada por el pintor Juan de Salazar en 1592-- un diácono ha presentado el libro de los Evangelios entre los participantes y ha dado comienzo a una breve celebración de la palabra.

Después, Rodríguez ha presentado su Carta Pastoral para este curso, que lleva por título 'Conocer las escrituras es verdadero alimento y verdadera bebida', y ha explicado que con ella desea "invitar a todos a que tengamos hambre de oír la Palabra de Dios, que nos dispongamos a mirarla con ojos nuevos, para reconocer lo que nuestro Señor ha querido manifestarnos en orden a nuestra felicidad, a nuestra salvación".

"DESCONOCEMOS LA BIBLIA"

"Nuestra cultura no es bíblica y el número de los que no leen y, por ello, no conocen la Biblia es muy grande entre nosotros", ha señalado, recordando que "los cristianos españoles somos en Europa los que menos leemos la Sagrada Escritura" y que "la Biblia es uno de los grandes relatos que menosprecia la cultura postmoderna o simplemente actual".

Por eso, "en un mundo de una fe casi fenecida, el texto bíblico es considerado por muchos un residuo anacrónico, ideología que se resiste a morir, palabra extraña, también para muchos creyentes".

El arzobispo de Toledo ha explicado que "tal vez lo que más entristece es que la gran mayoría desconoce la Biblia" porque "la muchedumbre de católicos practicantes conoce de la Biblia lo que recuerda de la misa del domingo". "La ignorancia es considerable".

"Vivimos lejos de la palabra de Dios y hay que salir de esa ignorancia. Es urgente favorecer el encuentro de los cristianos con ella. Es preciso que la palabra de Dios circule en la Iglesia porque una Palabra de Dios escuchada, explicada, compartida y convertida en fuente de oración, tiene un frescor y un sabor que no poseen otros alimentos del espíritu", ha argumentado.

"EN EL SENTIR DE LA IGLESIA"

El su intervención, Rodríguez ha invitado a leer la Sagrada Escritura con asiduidad, recordando que para esta lectura sea efectiva hay que realizar una "lectura espiritual", en el sentir de la Iglesia, porque "en la Iglesia se vive y ella misma vive de esta lectura espiritual de la Biblia, y cuando se obstruye ese canal que alimenta la piedad del Pueblo de Dios, la fe, el celo, la vida de los creyentes se debilita y hasta se seca".

"Lectura espiritual tiene que ver con el espíritu de Dios, no con el espíritu del hombre, basada en el llamado 'libre examen', que aparece justamente cuando uno ha renunciado a la lectura espiritual y se abandona a su sola comprensión subjetiva", ha señalado.

Finalmente, el arzobispo de Toledo se ha referido a los diversos aspectos que el Plan Pastoral Diocesano para este nuevo curso propone, insistiendo en esta "dimensión bíblica y catequética en un contexto de pastoral de conversión".