De la democracia a la posdemocracia

Domingo, 18 septiembre 2016

LA BELLEZA CONVULSA

BLOGS | Emilio Arnao

Queda claro y como servido en copela que la actual democracia -hablemos únicamente de la española-, a pesar de ser joven y rubia y de ojos negros como las gitanas, ha renunciado a su juventud y se ha anquilosado en una ancianidad en donde los vejetes, esos políticos de tiempos de Maricastaña, están deformando el sentido de la ley, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Nunca, desde el pintalabios de la Transición, nos habíamos encontrado con una Celtiberia tan convólvulo, tan desperdiciada, tan orbital y tan indefinida. Ahora lo que se lleva es lo joven. Lo joven es un cuodlibeto en el que se consulta el porvenir y el destino de España. Si no apostamos por lo joven, nos anclaremos en este mar que ya ha ido a parar a los ríos en donde nació. España es la riada espantosa del damero sin figuras con las que jugar.

De entrada, se presta a pleno una reforma absoluta de la Constitución del 78, pues que sus artículos han sido vulnerados, ahora sí después también, el otro a su vez, entonces siempre, hasta dejar que el Sagrado Libro se hunda entre el lodazal de la vieja política, la cual ha realizado su dancing con prestidigitación de payasismo. La vieja política debe abandonar el hemiciclo y derivarse a trabajos que tengan que ver con la notaría, con la consultoría, con la abogacía, o si quieren vuestras mercedes, con el sexo de los pollos. La democracia que padecemos tiene abiertos tantos pozos que no hay bomberos suficientes para recoger las leyes vulneradas y esa letra pequeña que se ha invisibilizado quizá por la costumbre, o pero aún, por la falta de costumbre. Nos hemos acostumbrado a tumbarnos en la hamaca del verano y ver pasar el tiempo, como si éste fuera anticonstitucional, antireformista y agua de Vichy Catalan.

España necesita a esa juventud preparada que viene de las universidades y que se alza con una oratoria mucho mejor traída que la de el consecuencialismo de aquellos procuradores en Cortes. No estoy hablando de franquismo, pero si de la inercia de Paco Franco. La modernidad, entendida como internacionalización y como levadura esparcida por todos los derechos girantes en torno a todos los ciudadanos españoles, no se ha puesto todavía sus zapatos de tacón. Quizá sea necesario regresar al consenso de la Primera Transición y elevar una Segunda que ponga, definitiva y hasta que venga la postransdemocracia, las setas en los canastos. Es intolerable que unos viejos nos gobiernen teniendo en cuenta que aquí lo que prevalece es el poder por el poder. Ni sultanes ni indios tarahumaras, ni norteamericanos de la CIA ni merkelistas. España somos todos. Por lo tanto, busquemos esa esperanza en forma de nuevo libro en donde quepamos todos y no sólo los grandes emporios, los habituados a la riqueza, el poder económico y unas comunidades autónomas a la que habría que leerles su nuevo regionalismo, sobre todo si estamos hablando de las nacionalidades históricas.

España necesita un desaguadero por donde se escapen aquellos jóvenes de ayer que hoy son ya ancianos, tanto en edad como en ideología. Celtiberia no avanza por culpa de un pulgón que se ha instalado en el centro mismo de la inmovilidad. No es cuestión de partidos políticos, sino de que la gente aplique una revolución moral y enérgica, y de entrada saque del Congreso a esos diputadillos y diputadillas que no trabajan -si bien cobran en demasía- porque ocurre que esta España de Blas de Otero está sin gobierno en breve hará un año.