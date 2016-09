Trasladan al hospital a un hombre y una mujer tras la salida de vía de un vehículo

Domingo, 18 septiembre 2016

Bienservida (Albacete)

Según han señalado fuentes del Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar sobre las 6.13 horas de este domingo después de que el vehículo haya dado varias vueltas de campana, quedando la mujer atrapada en el mismo.

A consecuencia del siniestro, el vehículo ha acabado fuera de la calzada pero los servicios de emergencia no han podido localizar en un primer momento no el coche porque no sabían donde estaba, hasta que ha sido encontrado por un proceso de localización de 'Whatsapp'.

Una vez hallado el vehículo, los servicios de emergencia han procedido a desencarcelar a la mujer, que ha sido trasladada en helicóptero al Hospital de Albacete. Mientras, el hombre ha sido trasladado al mismo centro hospitalario en ambulancia.

Al lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un médico de Urgencias, los bomberos del SEPEI con base en Alcaraz y la Guardia Civil.