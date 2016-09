Izquierda Unida apuesta por la estación del tren convencional en el centro

Domingo, 18 septiembre 2016

cuenca

Cuenca | El Dia

Ante la puesta en marcha del grupo de trabajo que volverá a estudiar, una vez más, qué hacer en los terrenos que ADIF tiene en el centro de Cuenca, IU recuerda que el actual Ministro, Sr. Catalá, lo es de un gobierno en funciones que no puede determinar qué se va a hacer ahí en los próximos años.



Esta situación es más preocupante cuando tanto el Ministro, a la sazón diputado por Cuenca, como el Alcalde Ángel Mariscal y el portavoz municipal José Ángel Gómez Buendía han apostado por la salida de las vías del centro y el cierre de la línea.

En IU no entienden que el PSOE regional, representado en la figura del Vicepresidente de la Junta, José Luís Martínez Guijarro, se preste a negociar con unos interlocutores de un gobierno que está en funciones. A no ser que el PSOE ya de por hecho que será Rajoy quien gobierne el país. No obstante hay que recordar que la apuesta de Martínez Guijarro era cerrar la línea convencional cuando entrara en funcionamiento la línea del AVE.

Los usos y el destino que hay que dar a los terrenos ferroviarios sobrantes está definido en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca aprobado en 1996, mediante el Plan Especial de Reforma Interior nº 9, que dejaba la estación y las vías de paso donde están.

Posteriormente a esa definición, se han venido planteando propuestas cuyo único objetivo era aumentar la especulación inmobiliaria y lo más grave, la pérdida de la oportunidad histórica de no haber aprovechado la llegada a Cuenca de la alta velocidad ferroviaria para ubicar ahí la estación y haber revitalizado y dado un uso adecuado a esos terrenos, como se ha hecho en casi todas las ciudades.

Todo esto es la plasmación del fracaso en la gestión de la ciudad de los sucesivos gobiernos municipales que hemos tenido hasta ahora.

Por otra parte, la formación recuerda su pertenencia a la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, y su apuesta por la permanencia de la estación en el centro. Así, recuerdan que existe ya un proyecto firmado por la arquitecta Estefanía Torres Ramírez para la Plataforma, en el cual las vías y la estación del tren normal quedarían perfectamente integradas en el centro de la ciudad, sin brecha alguna. A la vez que se daría un uso adecuado a todos los terrenos sobrantes. Es la mejor opción, la más social y sostenible, que además tiene que estar incardinada en una alternativa de modernización de la línea ferroviaria y en el establecimiento de servicios con horarios adecuados a las necesidades de la gente.