El Festival de Jazz de Barcelona tendrá a Chucho Valdés, Rhodes, Hendricks y Nyman

Domingo, 18 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

En la presentación del festival en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, uno de los fundadores de la promotora The Project, Tito Ramoneda, ha señalado que en esta edición del festival se pondrán a la venta 50.000 entradas y que, con el incremento de entradas, espera cerca de 100.000 asistentes.

El festival se abrirá de nuevo con una jornada inaugural el 1 de octubre en el Parc del Centre de Poblenou, donde tendrá lugar la segunda edición del Jazz & Food, una fiesta ciudadana de acceso gratuito con 12 horas de música y oferta gastronómica, que el año pasado convocó a 24.000 personas.

Ramoneda ha afirmado que el más de centenar de actividades programadas en 18 escenarios de la ciudad --entre conciertos, clases magistrales, conferencias y encuentros con los artistas-- es una propuesta pensada "para la gente de casa", pero ha afirmado que cada vez se están vendiendo más entradas por toda Europa.

DEBUTANTES

Dentro de la programación, el director artístico del festival, Joan Anton Cararach, ha destacado la presencia de tres debutantes, la cantante cubana "mezcla de Celia Cruz y Aretha Franklin", Daymé Arocena; el oscarizado músico y compositor francés, Michele Legrand, por primera vez en Barcelona; y el cantante y pianista americano, Michael Feinstein, por primera vez en España, que interpretará en el Palau 'Feinstein Sings Sinatra'.

Además, también actuarán varios artistas como el "inclasificable" Asaf Avidan, Avishai Cohen, Bill Frisell, Hiromi, José James, Madeleine Peyroux, James Rhodes, Chucho Valdés -con Joe Lovano Quintet-- y Lizz Wright, entre otros, que se irán sucediendo en los diferentes escenarios localizados por toda la ciudad.

DE CAJÓN!

La Sala Barts y el Palau serán dos de las salas que acogerán el retorno del ciclo De Cajón!, con cinco conciertos; el del saxofonista y cantaor Antonio Lizana, el espectáculo Las Minas Puerto Flamenco, y otros tres conciertos que presentan novedades discográficas; 'Doy la cara' de José Mercé; la nueva entrega aún sin título de Vicente Amigo; y 'Spain Forever', el disco que cierra la trilogía del dúo formado por el pianista Michel Camilo y el guitarrista Tomatito.

La sala del Paral·lel será uno de los epicentros del festival con conciertos de todo tipo como el trío formado por Jack DeJohnette, Ravi Coltrane y Matt Garrisson, con 'In Movement' nuevo disco para ECM; Bill Frisell y su homenaje al imaginario musical de los Estados Unidos, 'When You Wish Upon A Star', con Petra Haden, hija de Charlie Haden, como vocalista; y la presentación del nuevo disco de James Vincent McMorrow, entre muchas más actuaciones.

El Conservatori del Liceu será la sede del ciclo de clases magistrales del festival, que comenzará el 25 de octubre con Jack DeJohnette y por el que pasarán casi todos los artistas que actúan en el conservatorio barcelonés como The Bad Plus, Terence Blanchard, Fred Hersch y Gonzalo Rubalcaba, entre otros.

El festival propone cinco abonos o recorridos temáticos a partir del nombre de sus artistas, Chucho Valdés, Jack DeJohnette, Terence Blanchard, Gonzalo Rubalcaba y De Cajón!, además del Recorrido Free Jazz que cada uno puede construirse a medida, con descuentos de entre el 30% y el 40% sobre el precio de la entrada.