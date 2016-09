Camilo Sesto: "En España son menos fieles a un artista"

Domingo, 18 septiembre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

"América tiene una forma distinta (de tratar a los artistas) que aquí, donde son menos leales, porque sale un producto y otro y otro...mientras allí son fieles para toda la vida. De todas maneras, me siento muy querido y muy vigente vaya donde vaya", ha señalado.

Camilo Sesto ha repasado su trayectoria en un acto en la sede madrileña de la SGAE, coincidiendo con su 70 cumpleaños, en el que ha estado arropado por la presentadora María Teresa Campos, el presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, y su mánager durante varias décadas, Eduardo Guervós.

Mientras María Teresa Campos ha coincidido con la postura de Camilo --"aquí le damos menos importancia a los artistas"-- al tiempo que ha destacado el "orgullo" por contar con un artista "grande entre los grandes", Sastrón ha resaltado con humor su faceta internacional aseverando que "trasciende fronteras incluso espaciales".

Camilo Sesto ha reivindicado sus años de carrera profesional --con más de 170 millones de discos vendidos y llenos absolutos en diversos lugares emblemáticos como el Madison Square Garden--, asegurando que hoy en día triunfar "es más fácil" gracias sobre todo a las nuevas tecnologías.

"Eran otros tiempos y la comunicación no tenía nada que ver, antes había que trabajárselo a pie y sudar con el alma. Hoy es más fácil con el móvil, el ordenador, YouTube...pero sin embargo, antes la repercusión era instantánea: hoy hay gente que te dice que ha triunfado en América e igual solo le han ido a ver 800 personas en el Madison Square Garden", ha resaltado.

Camilo Sesto incluso ha bromeado con la actual situación política en España, aprovechando una pregunta sobre lo qué le faltaba por hacer en su carrera. "¿Que qué falta por hacer? Tener Gobierno. El español es creativo y hay que seguir haciendo cosas, no puede estar todos los días como 'El día de la marmota'", ha señalado.

EL DÍA DE CAMILO

De hecho, preguntado además sobre si le gustaría que hubiese un 'Día de Camilo' en España, ha seguido analizando la actual situación del país con humor. "La verdad que no, porque ya hay muchos días de fiesta, y el español lo que necesita es trabajar", ha afirmado.

Preguntado sobre su mejor momento a lo largo de todos estos años, el artista alicantino ha reconocido que "habría que decir" el nacimiento de su hijo, aunque ha resaltado también cuando decidió ser artista porque le ha "abierto muchas oportunidades de conocer y compartir cosas".

Para Camilo Sesto, uno de sus últimos temas más sonados, 'Mola mazo', está "a la altura" del resto de su trayectoria. "Es una canción reivindicativa, hasta los niños me paraban por la calle y me decían 'adiós, mola mazo'. Si en vez de eso hubiera dicho me gustas mucho, pues no habría sido lo mismo...", ha explicado.

¿CONCIERTOS POR EL DISCO?

Su mánager Guervós ha intervenido para alabar la figura de Camilo y ha recordado todos los años trabajados a su lado. "Es bastante fácil trabajar junto a él, de verdad, no es lo que mucha gente opina. Además, es de los artistas más humanos que he conocido", ha añadido.

'Camilo 70' incluye todos los grandes éxitos del cantante de 'Melancolía', joyas escondidas de su repertorio y rarezas como alguna canción nunca antes publicada y versiones en directo inéditas.

Respecto a un posible concierto para presentar este trabajo --el último fue hace seis años en el Palacio de Congresos en Madrid--, no ha descartado esta posibilidad. "Hoy en día es algo muy ajetreado como para hacer planes, y mucho menos para un directo como el público se merece. Pero hablaremos", ha concluido.

40 AÑOS DE CARRERA

Camilo Sesto nació como Camilo Blanes Cortés en Alcoy (Alicante) un 16 de septiembre de 1946. Cantante, compositor y productor, ha vendido más de 100 millones de discos y ha colocado 52 sencillos en el 'número 1' de las listas españolas.

A su faceta de cantante habría que añadir su condición menos conocida de compositor para artistas como Miguel Bosé (de quien también fue su descubridor), Ángela Carrasco, Lani Hall, José José, Sergio Fachelli o Francisco, entre otros.

Camilo también ha producido obras de éxito mundial como la adaptación de la ópera rock 'Jesucristo Superstar', la única que según el propio Andrew Lloyd Webber estaba a la altura del musical original y es responsable de la adaptación al castellano de 'Air Supply'.

Precisamente, Spotify ha revelado este viernes que México es el país que más pulsa el play con el artista alicantino, seguido por Estados Unidos y Chile que completan el top 3 respectivamente. España, que no llega a un tercio del número de escuchas desde México, ocupa el cuarto lugar. En cuanto al perfil del usuario que escucha a Camilo Sesto, se trata de un hombre entre 45 y 59 años. Además, las canciones que más se escuchan son: '¿Quieres ser mi amante2, 'Vivir Así es morir de amor', 'Algo de mí', 'Perdóname' y 'Jamás'.