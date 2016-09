Los 'Conciertos en las plazas' de la Diputación se mudarán a entornos naturales de la provincia

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha mostrado su intención de seguir apostando por las políticas que favorezcan la atracción de turismo a la provincia a lo largo de su mandato, y para el próximo año ya ha ideado transformar el formato de 'Conciertos en las plazas' de este verano en conciertos a lo largo de 10 espacios naturales ciudadrealeños.

Caballero ha explicado en una entrevista con Europa Press que de esta manera se aprovecharán los entornos naturales de la provincia. "Hay muchos espacios. Complejos de lagunas, espacios volcánicos. Ya estamos trabajando. No se pueden dar más detalles, pero queremos seguir vinculando la música con un valor turístico", ha apuntado.

Esta idea se enmarca dentro de la estrategia de que, por un lado, el turista se quede más días en la provincia, y por otro, "que los ciudadrealeños empiecen a valorar lo que tienen y ganen en autoestima" .

"Es momentos de crisis es importante que la ciudadanía gane autoestima y confianza en sus posibilidades. Estamos poco a poco intentando dotar a la gente de eso. La crisis ha sido muy dura", ha manifestado.

Los datos de turismo en la provincia, según Caballero, "cayeron con Cospedal", y ahora se intenta "volver a aprovechar el potencial de la provincia". Por ello, y aprovechando que Ciudad Real está en el centro de España y cerca de "mercados emisores" como Madrid y Valencia, hay que trabajar "permanentemente al servicio" de los visitantes.

Esto se consigue, según ha dicho, no solo con Cervantes, sino poniendo en valor "los espacios naturales, Almadén y su complejo Patrimonio de la Humanidad, la gastronomía, las tradiciones y las Fiestas".

"Todo eso ya existe, ahora hay que potenciar y mejorar la profesionalización del sector", ha apuntado José Manuel Caballero, quien ha detallado que trabajará a con los ayuntamientos de la provincia no solo en la formación de "personal cualificado", sino además intentado que los establecimientos hosteleros de cada municipio consiga la marca Q de calidad. "Los recursos están aquí. Nadie se puede llevar el Valle de Alcudia, ni Las Tablas, ni Las Lagunas de Ruidera de Ciudad Real".

MÁS COMIDA EN FENAVIN

La Diputación de Ciudad Real ya se encuentra trabajando en lo que será la próxima edición de Fenavin en mayo de 2017, una cita que espera superar los 4.000 compradores y que en esta ocasión dedicará cerca de 2.000 metros cuadrados de exposición a la promoción de productos agroalimentarios.

Caballero ha detallado que de esta matera casi se multiplicará por cuatro este espacio con el objetivo de que los compradores de vino "no solo se lleven vino", ya que muchos de ellos pueden estar interesados "en llevarse otros productos".

"Vienen y compran para cadenas hoteleras, restaurantes, centrales de compra, y por eso nos interesa que puedan ver que hay otro producto", ha señalado.

Caballero ha pedido la colaboración del Gobierno regional "no solo con dinero, sino también con respaldo institucional", algo con lo que la feria no contó durante el Gobierno del PP, que decidió apostar por otro formato con las denominadas Cumbres del Vino.

"La Cumbre del Vino era una patochada que no sirvió para vender ni una sola botella de vino. No le hacía competencia a FENAVIN. Solo sirvió para gastar algunos millones de euros. Nosotros no tenemos la cabeza en las cumbres, sino por los pies en el suelo", ha manifestado al respecto.

IMEX

José Manuel Caballero se ha referido también a otra de las citas que llegarán a la provincia para potenciar la exportación, como es IMEX, que se celebrará a lo largo de la próxima semana.

El presidente de la institución provincial ha animado a los empresarios a lanzarse fuera de las fronteras, apuntando que "hay un techo de cristal" que una vez se rompe, "todo es mucho más sencillo".

Aunque ha reconocido que "cuesta romperlo" debido a "desconfianza y desconocimiento", una vez que se supera las entidades que se lancen a mercados internacionales "serán más sólidas y más competitivas".

En este punto ha recordado que el apoyo a la exportación es una de las apuestas de su gestión, razón por la que en la Diputación se están formando a 25 técnicos especializados a los que, una vez terminados sus estudios, se les contratará por seis meses para ponerlos a disposición de cooperativas y pymes para que les vaya abriendo paso en los mercados.

MEJORAR EN TRANSPARENCIA

En otro orden de cosas, José Manuel Caballero ha avanzado que la Diputación está trabajando en mejorar su nivel de transparencia.

Para ello, en próximos días se presentará la nueva página web, que quiere ser una herramienta para hacer la institución provincial "totalmente transparente".

"No hay nada que ocultar. Ni los sueldos, ni todo lo que tiene que ver con dónde se gasta el dinero. Quiero que se sepa en qué se gasta hasta el último céntimo", ha explicado.

"OJALÁ LOS 37 BOMBEROS DEL CONSORCIO APRUEBEN LA OPE"

Por último, se ha referido al conflicto laboral dentro del Consorcio de Bomberos de la provincia, sobre el que ha recordado que viene de "una profunda lucha sindical" y en el que "toda la toma de decisiones está judicializada".

"La empresa tiene que ir atacando estas decisiones. Nos dicen que hay que convocar la Oferta de Empleo Público de 37 plazas que aprobó el anterior Consejo de Administración, por cierto, también con los votos del PP. Cuando el juez diga adelante, pues adelante, pero no se trata de una decisión política ni tenemos capacidad de cambiar una decisión judicial", ha manifestado.

En este punto, ha dicho que "no se pretende despedir a nadie", e incluso ha deseado que los bomberos que ya trabajan y que tendrán que volver a examinarse si quieren conservar su plaza sean los que finalmente aprueben.